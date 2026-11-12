कैश एप के फाउंडर की हत्या में टेक सलाहकार को आजीवन कारावास, कोर्ट ने आरोपी के सभी फर्जी दावे कर दिए खारिज

एपी, सैन फ्रांसिस्को। कैश एप के फाउंडर बॉब ली की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए टेक कंसल्टेंट को मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में 16 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई गई।

दिसंबर 2024 में एक जूरी ने नीमा मोमेनी को सेकंड-डिग्री मर्डर का दोषी पाया। जूरी ने उसके उस दावे को खारिज कर दिया कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया था। चार अप्रैल 2023 को हुई इस हत्या के नौ दिन बाद मोमेनी को गिरफ्तार किया गया था, और तब से वह हिरासत में है।

सजा सुनाने से पहले, सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट की जज एलेक्जेंड्रा गार्डन ने मोमेनी की नए सिरे से ट्रायल चलाने की मांग को खारिज कर दिया। मोमेनी के वकीलों ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।