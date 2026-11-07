बोस्टन में तेलंगाना की छात्रा लापता, घर से टहलने निकली थी श्रीजा रेड्डी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की 23 साल की स्टूडेंट अमेरिका में टहलने के दौरान लापता हो गई। तेलंगाना की रहने वाली छात्रा यूएस के बोस्टन से लापता हो गई है।

लापता छात्रा का नाम श्रीजा रेड्डी बताया जा रहा है। वो तेलंगाना नलगोंडा जिले के कनागल मंडल के शब्दुल्लापुरम गांव की रहने वाली हैं। रेड्डी उच्च शिक्षा के लिए डेढ़ साल पहले अमेरिका गई थीं। पढ़ाई के साथ वो वहां पार्ट-टाइम काम भी कर रही थीं।

टहलने के दौरान हुई लापता आखिरी बार श्रीजा को पांच दिन पहले दो नवंबर को देखा गया था। उस दौरान वो टहलने के लिए अपने कमरे से निकली थीं, तब से उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पुलिस ने जारी किया अलर्ट श्रीजा के लापता होने की सूचना पुलिस को तीन नवंबर को दी गई। इसके एक दिन बाद चार नवंबर को बोस्टन पुलिस विभाग ने उनके लापता होने का आधिकारिक अलर्ट जारी किया और उन्हें खोजने में लोगों से मदद मांगी। श्रीजा के पिता कोया यदागिरी रेड्डी ने बताया कि उनके लापता होने के बाद से कोई खबर नहीं मिली है। परिवार उनके लौटने का इंतजार बेताबी से कर रहा है।

डेढ़ साल पहले अमेरिका गई थी पढ़ने श्रीजा के पिता ने कहा, "वह डेढ़ साल पहले उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई थीं। हाल ही में वह भारत आई थीं, हमारे साथ एक महीना रहीं और फिर वापस चली गईं। उस दिन वह कॉलेज गईं, अपने कमरे में वापस आईं और बाद में टहलने के लिए बाहर निकलीं। एक किमी चलने के बाद वह लापता हो गईं। उनका फोन भी बंद है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।"आखिरी बार उन्हें काले रंग की जैकेट और नीली जींस पहने देखा गया था।

पुलिस को लौटने का इंतजार पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वो कार्सन बीच या हार्बर पॉइंट इलाके में हो सकती हैं। उनके लोकेशन को लेकर पुलिस ने कहा कि वो महज आधा किलोमीटर दूर था इसलिए वो कमरे पर वापस आ सकती हैं।