USA: Shri Thanedar ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की कड़ी निंदा की, चीन को भी पाठ पढ़ाने का दिया संदेश

वाशिंगटन, एएनआई। अमेरिकी सांसदों और प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी के प्रयास की कड़ी निंदा की है और इस आपराधिक कृत्य के अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू को निशाना बनाकर की गई हिंसक बयानबाजी की भी आलोचना की है और इस बात पर जोर दिया है कि स्वतंत्र भाषण किसी को भी हिंसा भड़काने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। खालिस्तान समर्थकों द्वारा 2 जुलाई को ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना को दिखाया गया है।

#WATCH | Washington DC: Congressman Shri Thanedar on attack on Indian Consulate in San Francisco, says, "...Attacks on an institution & physical attack, threats to its workers are totally unacceptable...We need to express our disagreements in a democratic and peaceful manner. And… pic.twitter.com/vKOtgZVrLk

भारत-अमेरिका संबंधों पर कांग्रेसी श्री थानेदार ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन की आक्रामकता को चुनौती देने के लिए दृढ़ता से काम करने की आवश्यकता है। हमने चीन से बहुत आक्रामक व्यवहार देखा है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया है और व्यवसायों को सब्सिडी देकर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में उत्पादों को डंप किया है।

#WATCH | Washington DC | "..India and the United States need to work strongly to challenge aggression from China. We have seen a lot of aggressive behaviour from China. They have infringed on workers' rights and dumped products into United States market by subsidising businesses.… pic.twitter.com/BPcmdtKghU