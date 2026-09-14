'अगर फायदा नहीं, तो आगे बढ़ाने का मतलब क्या?' AI की रफ्तार धीमी करने की बहस पर बोले सत्या नडेला

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एंथ्रोपिक के प्रमुख डारियो अमोदेई द्वारा एआई के विकास को धीमा करने की बात कहे जाने और एलन मस्क तथा ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन द्वारा इस विचार का समर्थन किए जाने के कुछ दिनों बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है।

हालांकि, नडेला एआई की दौड़ को पूरी तरह से रोकने की मांग नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, वह चाहते हैं कि इंडस्ट्री अपनी गति को इतना धीमा करे जिससे सुरक्षा तंत्रको सही तरीके से विकसित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीक इंसानों के नियंत्रण से बाहर न जाए।

एक्स पर एक पोस्ट में नडेला ने कहा कि सुपरइंटेलिजेंस के विकास के लिए एक बुनियादी कसौटी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि अगर हम जो एआई बना रहे हैं वह मानवता की मदद नहीं कर रहा है और मानवीय नियंत्रण में नहीं है, तो इसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का यह दृष्टिकोण एआई सिस्टम के और अधिक सक्षम होने के साथ-साथ मानवीय निगरानी को केंद्र में रखता है।

नडेला ने एलाइनमेंट को सही करने के लिए आवश्यक जानबूझकर की गई गति के विचार का भी समर्थन किया। उन्होंने एम्बेडेड इवैल्यूएटर्स के प्रस्तावों का स्वागत किया जो एआई सिस्टम की निगरानी कर सकते हैं और सुरक्षा सिद्धांतों को लागू करने में कंपनियों की मदद कर सकते हैं।

क्यों हो रही AI इंडस्ट्री को धीमा करने की बात? यह बहस तब और तेज हो गई जब एमोदेई ने चेतावनी दी कि एआई का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। एंथ्रोपिक के सीईओ ने तर्क दिया कि कंपनियों को एआई क्षमताओं में सुधार की गति को धीमा करने की आवश्यकता है।

उन्होंने स्वतंत्र थर्ड-पार्टी इवैल्यूएटर्स को एआई लैब्स में कर्मचारियों जैसी पहुंच देने का भी प्रस्ताव रखा ताकि वे आकलन कर सकें कि सुरक्षा उपायों का वास्तव में पालन किया जा रहा है या नहीं। ऑल्टमैन ने कहा कि वह एमोदेई से सहमत हैं और ओपनएआई भी स्वतंत्र इवैल्यूएटर्स को अपनाएगा। मस्क ने भी एंथ्रोपिक के सीईओ के रुख का समर्थन किया। सबसे असामान्य बात इन दिग्गजों के बीच की सहमति थी। ये तीनों दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एआई कंपनियों और प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर रहे हैं, फिर भी सभी ने स्वीकार किया कि इस रेस में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब नडेला ने भी इस बातचीत में माइक्रोसॉफ्ट की आवाज जोड़ दी है।

AI कुछ ही कंपनियों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए नडेला के लिए एआई सुरक्षा केवल इस बारे में नहीं है कि मॉडल कितनी तेजी से बनाए जाते हैं, बल्कि यह इस बारे में भी है कि उन्हें नियंत्रित कौन करता है। नडेला ने कहा कि मुख्य बात यह है कि इसे मुट्ठी भर संस्थाओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने तर्क दिया कि एआई इकोसिस्टम में देशों, उद्योगों और शिक्षाविदों का व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वह क्लोज्ड और ओपन-सोर्स दोनों एआई मॉडलों को विकसित होने के लिए जगह देना चाहते हैं। उनका व्यापक तर्क यह है कि व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं को एआई प्रदाताओं के एक छोटे समूह पर स्थायी रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। यह चिंता उस मुद्दे से जुड़ी है जिसे नडेला पहले भी उजागर कर चुके हैं, जब कंपनियां एआई का उपयोग करती हैं, तो वे अपना ज्ञान भी सौंप देती हैं।

नडेला ने पहले चेतावनी दी थी कि व्यवसाय प्रभावी रूप से एआई के लिए दो बार भुगतान कर सकते हैं। वे प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन उपयोग करते समय वे अपना मूल्यवान आंतरिक ज्ञान भी सौंप सकते हैं। समय के साथ, यह जानकारी एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी संपत्ति बन सकती है।

इसका समाधान नडेला अधिक नियंत्रण को मानते हैं। उनका तर्क है कि संगठनों को अपने स्वयं के लर्निंग लूप का स्वामित्व होना चाहिए और एआई मॉडल में अपने स्वयं के ज्ञान को एम्बेड करने तथा मॉडल वेट्स को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां किसी एक प्रदाता पर निर्भर हुए बिना एआई का लाभ उठा सकें।

माइक्रोसॉफ्ट अपने खुद के नियम बना रहा: नडेला नडेला ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए अपने फर्स्ट-पार्टी मॉडल के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एआई उद्योग पर यह दिखाने का दबाव बढ़ रहा है कि सुरक्षा प्रतिबद्धताएं केवल बयानों तक सीमित नहीं हैं। पिछले सप्ताह, एंथ्रोपिक के शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने अपने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर कहा था कि एआई बनाने वाले लोग ईमानदारी से मानते हैं कि यह दशक के अंत तक हम सभी को मार सकता है।