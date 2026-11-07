इस्तीफा देंगे ट्रंप के सबसे करीबी मार्को रूबियो? अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने तोड़ी चुप्पी; बताया सच क्या है

एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा देने की अटकलों को खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने तक उनके साथ काम करना हमेशा से उनकी योजना रही है।

मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को लगे झटके के बाद रूबियो के प्रशासन छोड़ने की खबरें सामने आई थीं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में रूबियो ने कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये निराधार बातें कहां से शुरू होती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है।

इससे पहले एक मीडिया आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि रुबियो प्रशासन छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उन्होंने पद छोड़ने को लेकर व्हाइट हाउस के अधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा गया।