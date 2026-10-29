'RSS फ्रेंड्स' का अमेरिका में रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक समूह आरएसएस फ्रेंड्स ने अमेरिकी न्याय विभाग के पास संगठन के विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण कराया है।

आरएसएस फ्रेंड्स ने यह पंजीकरण 27 अगस्त को फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत न्याय विभाग के पास कराया। समूह की प्रस्तावित गतिविधियों में ऐसी जानकारी को सुधारना या उस पर प्रतिक्रिया देना भी शामिल है, जिसे आरएसएस फ्रेंड्स गलत, अधूरा या संदर्भ की कमी वाला मानता है।