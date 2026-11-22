आईएएनएस, वाशिंगटन। ईरान के साथ जारी सैन्य टकराव के बीच पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना हटाने की मांग को अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में झटका लगा है।

सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई खत्म करने और अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग वाले प्रस्ताव को 48 के मुकाबले 51 वोटों से खारिज कर दिया। हालांकि, तीन रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया।

इससे पहले प्रतिनिधि सभा इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी थी। सीनेट में एच. कान. रेस. 93 नाम से पेश समवर्ती प्रस्ताव पर गुरुवार को मतदान हुआ। सीनेटर एडम शिफ के कार्यालय के मुताबिक, युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव के जरिये सैन्य अभियान खत्म करने की मांग पर सीनेट में यह 15वां मतदान था। संविधान के उल्लंघन का उठाया मुद्दा बहस के दौरान वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने कहा कि अमेरिकी संविधान और जनता की मांग है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता सैन्य टकराव से परेशान है और सीनेट के पास इसे रोकने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर है।