डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के समर्थन वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के टोकन की कीमत रातोंरात करीब 50 प्रतिशत गिर गई। इस भारी गिरावट ने एक बार फिर राजनीतिक हस्तियों से जुड़े क्रिप्टो निवेश की अस्थिरता और जोखिम को उजागर किया है।

वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने इंटरनेट मीडिया पर बताया कि क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने टोकन से जुड़े बकाया परपेचुअल फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स का स्वत: निपटान कर उन्हें बंद कर दिया। इसके बाद टोकन की कीमत में तेज गिरावट देखी गई। पहले भी देखने को मिला है उतार चढ़ाव हालांकि, बाइनेंस ने स्पष्ट किया कि उसे डब्ल्यूएलएफआई परपेचुअल फ्यूचर्स पोजीशन से जुड़ी रिपोर्टों की जानकारी है और उसकी टीम बाजार की गतिविधियों तथा आंकड़ों की बारीकी से समीक्षा कर रही है। इस टोकन में पहले भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले साल सितंबर में इसकी कीमत 90 प्रतिशत से अधिक गिर गई थी। उस दौरान इसका भाव 0.039 डालर से टूटकर 0.018 डालर पर आ गया था।