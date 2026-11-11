रिपब्लिकन पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी, चुनावी हार के बाद सीनेट और प्रतिनिधि सभा में नए नेताओं पर मंथन

रॉयटर, वाशिंगटन। चुनाव में करारी हार के एक सप्ताह बाद अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी अपने संसदीय नेतृत्व में बदलाव की तैयारी कर रही है। मंगलवार को पार्टी के सांसदों को तय करना था कि अगले साल संसद में अल्पमत दल के रूप में उनकी कमान कौन संभालेगा। चुनाव में डेमोक्रेट ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में बहुमत हासिल किया है।

सीनेट में बहुमत के नेता रहे जान थ्यून को अल्पमत के नेता पद के लिए फिलहाल कोई सीधी चुनौती नहीं दिख रही। हालांकि, कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने चुनावी हार की समीक्षा के बाद नेतृत्व का चुनाव टालने की मांग की है।

उनका मानना है कि जल्दबाजी में पुराने नेतृत्व को फिर चुनने से पार्टी में बदलाव का संदेश नहीं जाएगा। सीनेटर जोश हावली ने कहा कि पार्टी को पहले यह विचार करना चाहिए कि उससे कहां चूक हुई। प्रतिनिधि सभा में अल्पमत के नेता पद के लिए स्टीव स्केलिस और जिम जार्डन के बीच मुकाबला है। मौजूदा स्पीकर माइक जानसन ने नेतृत्व जारी रखने में रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने डेमोक्रेट के बहुमत वाली नई प्रतिनिधि सभा में अराजकता की आशंका जताई। वहीं, कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने हार के बाद पार्टी की रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत बताई है। सर्वेक्षण में ईरान युद्ध खत्म करने की मांग सबसे आगे इस बीच, रॉयटर-इप्सोस के सर्वेक्षण में ज्यादातर अमेरिकियों ने नई डेमोक्रेटिक कांग्रेस से ईरान युद्ध खत्म कराने और ट्रंप के आयात शुल्क हटाने के लिए कदम उठाने की मांग की है।