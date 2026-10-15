शिकागो मंदिर हमला साजिश: किशोर हमलावर के घोषणापत्र में भारतीयों को बताया गया 'अमानव', नफरत का खौफनाक खुलासा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अमेरिका के शिकागो में हिंदू मंदिर में एक बड़ा जनसंहार बच गया, जिसकी साजिश 19 साल के किशोर एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस ने रची थी। उसका इरादा रविवार को शिकागो से 70 किमी दूर औरोरा क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर में घुसकर भारतीय समुदाय के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का था।

किशोर हमलावर के घोषणापत्र में भारतीयों को बताया गया 'अमानव' बताया गया है। वहीं हालांकि, उसकी सेमी-ऑटोमैटिक एआर स्टाइल रायफल जाम हो गई, जिसके बाद उसे वहां से भागना पड़ा। वह घर पहुंचा, इंटरनेट पर उसे ठीक करने का तरीका खोजा। फिर अपने एक सहकर्मी को इस घटना के बारे में बताया।

सहकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पैपोराकिस को दोबारा गोलीबारी करने से पहले मंदिर से 10 किमी दूर उसके घर से रविवार को पकड़ लिया गया। इस घटना पर भारत सरकार ने गंभीर चिंता जताते हुए अमेरिकी प्रशासन से पूरी जांच और भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

यह पहली बार है जब भारत सरकार ने अमेरिका में भारतवंशियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा और हिंदू-विरोधी साजिश पर आधिकारिक रूप से टिप्पणी की है। अमेरिका के सहायक अटार्नी जनरल हरमीत ढिल्लन ने कहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट का सिविल राइट्स डिवीजन इस मामले की जांच करेगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पैपोराकिस का इरादा श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर में हमला करने की थी। इस मंदिर में छुट्टी के दिन 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। साथ ही, रविवार को नवरात्र का पहला दिन होने से अधिक संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे।

हालांकि, पुलिस का कहना है कि आरोपित का सटीक निशाना कौन-सा मंदिर था, इसकी जांच अभी जारी है। बता दें कि दो अक्टूबर 2026 को ओहायो राज्य के रिचमंड हाइट्स स्थित श्री स्वामीनारायण धाम मंदिर में भी तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई थी।

हमले की तैयारी, घर से हथियार और कारतूस बरामद

प्रेट्र के अनुसार, पैपोराकिस इलिनाय के पैलेटाइन इलाके का निवासी है और टैको बेल में कैशियर के रूप में काम करता था। पुलिस ने आरोपित के घर की तलाशी में एक एआर-स्टाइल की राइफल, करीब 300 कारतूस, कई भरी हुई मैगजीन, बाडी आर्मर, सुरक्षा कवच और पेट्रोल के डिब्बे बरामद किए। जांचकर्ताओं को स्वास्तिक चिह्न और श्वेत वर्चस्ववादी विचारधारा से जुड़े दूसरे प्रतीक भी मिले।

पुलिस ने आरोपित से जुड़ा आठ पन्नों का एक कथित घोषणापत्र भी देखा, जिसका शीर्षक “वाय आइ फाट : ए.के.ए. (औरोरा शूटर का घोषणापत्र)” बताया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसमें भारतीय, यहूदी और अश्वेत लोगों के खिलाफ नस्लवादी भाषा तथा बड़े पैमाने पर हत्या की योजना का उल्लेख था।

पैपोराकिस पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उसकी अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की ओर से भी मामले की जांच किए जाने की बात कही गई है।

भारत ने कहा—नफरत से प्रेरित हिंसा पर हो सख्त कार्रवाई जागरण ब्यूरो के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि औरोरा क्षेत्र में हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी करने की कथित साजिश की खबरों से भारत गहराई से चिंतित है।

उन्होंने कहा कि साजिश का कथित हिंदू-विरोधी और नस्लवादी स्वरूप, खासकर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा का जिक्र, बेहद परेशान करने वाला है। भारत ने आरोपित की गिरफ्तारी और उस पर लगाए गए आरोपों पर ध्यान देते हुए अमेरिकी अधिकारियों से मामले की पूरी जांच करने, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपेक्षा जताई है।