'विनम्रता सिर्फ एक ढोंग था', Nvidia के पूर्व बॉस जेनसेन हुआंग को लेकर बायोग्राफर के चौंकाने वाले खुलासे

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। चीनी जासूस होने के संदेह के घेरे में आईं एलिस हुआंग के साथ अफेयर के खुलासे और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी के भीतर उथल-पुथल मची हुई है। इस बीच, जेनसेन हुआंग की जीवनी लिखने वाले लेखक स्टीफन विट ने उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

विनम्रता का दिखावा करने का आरोप साल 2025 में हुआंग की जीवनी द थिंकिंग मशीन लिखने वाले लेखक स्टीफन विट ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में दावा किया है कि एनवीडिया के पूर्व सीईओ काफी अहंकारी थे। विट के अनुसार, हुआंग ने हमेशा खुद को एक जमीन से जुड़े और बेहद विनम्र इंसान के रूप में पेश किया, लेकिन यह सब उनके अहंकार को छिपाने का मुखौटा था।

हुआंग अक्सर अपनी सफलता का श्रेय कर्मचारियों को देते थे, कभी खुद के बर्तन धोने के दिनों को याद करते थे और छोटे रेस्टोरेंट में बड़ी टिप देकर अपनी दरियादिली दिखाते थे। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग थी।

अफेयर और नासिकवादी रवैया स्टीफन ने आरोप लगाया कि एनवीडिया के हेल्थकेयर ग्रुप की एक एग्जीक्यूटिव और उनकी सीधी अधीनस्थ कर्मचारी, किम्बर्ली पॉवेल के साथ हुआंग का अफेयर कंपनी के अंदर एक खुला रहस्य था। एक पूर्व कर्मचारी के हवाले से विट ने दावा किया कि हुआंग ने यह रिश्ता तब भी जारी रखा, जब उनके अपने दोनों बच्चे भी कंपनी में उच्च पदों पर काम कर रहे थे।

ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें एक आत्ममुग्ध व्यक्ति वाली खुशी मिलती थी। कंपनी के भीतर ऐसा खौफनाक और चापलूसी वाला माहौल था कि लोग इस पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। व्हिपलैश फिल्म के प्रोफेसर जैसी थी कार्यशैली स्टीफन विट ने हुआंग की तुलना 2014 की चर्चित हॉलीवुड फिल्म व्हिपलैश के उस सख्त और क्रूर संगीत शिक्षक से की है, जो अपने शिष्यों पर मानसिक दबाव बनाता था। विट का कहना है कि एनवीडिया के सह-संस्थापक में असहमति या खुली चर्चा को बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम थी।

अगर कोई बैठक में उनसे असहमत होने की कोशिश करता, तो बात अक्सर तीखी बहस और चिल्ला-चिल्ली तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा, वह खुद को एक आदर्श फैमिली मैन दिखाने के लिए अक्सर अपनी पत्नी लोरी के त्याग का गुणगान करते थे, ताकि उनकी निजी जिंदगी पर किसी की नजर न पड़े।

खुफिया मेमो बना पतन की वजह स्टीफन ने यह भी खुलासा किया है कि उन्हें इस बात से गहरी हैरानी हुई थी जब 2025 में जेनसेन हुआंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों में शामिल हो गए। आरोप है कि उन्होंने चीन को एनवीडिया चिप्स के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटवाने के लिए ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश की थी।

इस राजनीतिक नजदीकी के कारण उनका टकराव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो और व्हाइट हाउस के अन्य सख्त रुख वाले अधिकारियों से हो गया। जानकारों का मानना है कि मार्को रुबियो के नेतृत्व में ही उस खुफिया मेमो की देखरेख की गई थी, जिसने आखिरकार हुआंग के रहस्यों से पर्दा उठाया।

एनवीडिया के लिए खाली हुआ बड़ा स्थान रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बड़े स्कैंडल और इस्तीफे के चलते एनवीडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1.8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हुआंग ने कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को एलिस हुआंग के साथ अपने संबंधों के बारे में गुमराह भी किया था।