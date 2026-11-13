एनवीडिया विवाद के पीछे छिपा बड़ा खतरा, पर्दे के पीछे चल रहा है चीन का विशाल जासूसी नेटवर्क

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े घोटाले ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अवैध संबंधों, सिंगापुर स्थित एक चिप कंपनी और चीनी खुफिया एजेंसियों से कथित संबंधों के आरोपों ने इस कॉरपोरेट विवाद को जासूसी थ्रिलर जैसा बना दिया है।

हुआंग का तीन दशक लंबा शासन एआई चिप्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनी में खत्म हो गया है। लेकिन व्यक्तिगत नाटक से परे वाशिंगटन की बड़ी चिंता यह है कि बीजिंग अमेरिका की सबसे कीमती तकनीक के रहस्यों तक पहुंचने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला चीन की विकसित होती जासूसी नेटवर्क और हनी ट्रैप व साइबर जासूसी के जरिए अमेरिकी तकनीक को निशाना बनाने की रणनीति की झलक पेश करता है। हनी ट्रैप: पुराना तरीका, नया निशाना शीत युद्ध के दौरान सोवियत केजीबी और पूर्वी जर्मनी की स्टासी जैसी एजेंसियां आकर्षक एजेंटों के जरिए पश्चिमी अधिकारियों को फंसाती थीं। चीन का भी इस रणनीति का इतिहास रहा है। 1990 के दशक में पार्लर मेड ऑपरेशन में एक चीनी एजेंट ने एफबीआई हैंडलर्स को फंसाया था।

अब एआई के युग में एनवीडिया विवाद ने इसी पुराने खेल को दोहराया है। पूर्व सीआईए अधिकारी कीथ रिगिन ने चेतावनी दी थी कि चीन जाने वाले अमेरिकी बिजनेसमैन इस खतरे को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि वे कम से कम 20 अन्य अधिकारियों के बारे में जानते हैं जो ऐसी ही कार्रवाइयों के शिकार हुए।

हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि एलिस हुआंग को पहले से भर्ती किया गया था, या रिश्ते के बाद चीनी एजेंसियों ने इसका फायदा उठाया, या यह उनका निजी व्यावसायिक हित था। कंप्यूटर हैकिंग से बोर्ड रूम तक चीन की साइबर जासूसी की दिलचस्पी 1990-91 के खाड़ी युद्ध से जुड़ी है, जब अमेरिकी तकनीक ने युद्ध का रूप बदल दिया। 1999 में प्रकाशित किताब अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में कमजोर शक्तियों के लिए साइबर और आर्थिक दबाव जैसे असमान तरीकों पर जोर दिया गया। इसके बाद चीनी हैकर्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स, खनन कंपनियों जैसी जगहों को निशाना बनाया।