एनवीडिया चिप विवाद की आंच अमेरिकी वाणिज्य सचिव लुटनिक तक पहुंची, ट्रंप कैबिनेट के भीतर खुलकर सामने आए मतभेद

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। भारत और ब्राजील जैसे देशों को व्यापार समझौतों के जरिए ठीक करने की बात करने वाले लुटनिक खुद चीन को उन्नत अमेरिकी एआई चिप्स की बिक्री रोकने में देरी के आरोपों से घिर गए हैं।

वाशिंगटन से मिली खबर के अनुसार, गुरुवार को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सार्वजनिक रूप से लुटनिक पर निशाना साधते हुए खुलासा किया कि ट्रेजरी, रक्षा, यूएसटीआर और विदेश विभाग पिछले कई महीनों से चीन से जुड़ी कंपनी मेगास्पीड को प्रतिबंधित सूची में डालने के पक्ष में थे, लेकिन वाणिज्य विभाग ने इस पर अंतिम फैसला रोक कर रखा।

मेगास्पीड पर एक हनीट्रैप ऑपरेशन के जरिए एनवीडिया के उन्नत एआई चिप्स को चोरी-छिपे बीजिंग पहुंचाने का आरोप है। बेसेंट ने निराशा जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि चीन को H100 से ऊपर के कोई भी एनवीडिया चिप्स न मिलें, इस तरह की लीकेज से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान और चीन को बढ़त मिल रही है।

लुटनिक और एनवीडिया के संस्थापक जेनसेन हुआंग दोनों ही इस विचार के समर्थक रहे हैं कि चीन को पूरी तरह अलग-थलग करने के बजाय उसे पर्याप्त अमेरिकी चिप्स बेचे जाएं ताकि चीनी डेवलपर्स अमेरिकी तकनीक के आदी बने रहें और अपना स्वतंत्र तंत्र न खड़ा कर सकें।

हालांकि, व्हाइट हाउस ने फिलहाल लुटनिक पर राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा भरोसा जताया है, लेकिन मध्यावधि चुनावों के बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों के सांसद इस मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं। लुइसियाना के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी ने भी चिप्स के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचने की आशंकाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।