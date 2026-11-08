चीनी जासूसी कांड के रडार पर आए Nvidia सीईओ, अमेरिकी कांग्रेस ने पूछताछ के लिए भेजा समन

एएनआई, वाशिंगटन। चीनी कारोबारी महिला के रूप में कथित तौर पर काम कर रही एक जासूस के संपर्क में रहने के आरोपों को लेकर एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को अमेरिकी संसद के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

एक्सियोस के अनुसार, तीन सदस्यीय समिति ने हुआंग से बंद कमरे में पूरे मामले पर जानकारी देने को कहा है। ट्रंप प्रशासन की ओर से सांसदों के बीच प्रसारित एक मेमो में आशंका जताई गई है कि उक्त महिला को चीन के सुरक्षा मंत्रालय ने जासूसी के लिए भेजा था।

हालांकि, एनवीडिया ने अपने सीईओ के चीनी जासूस के संपर्क में रहने के आरोपों को आधारहीन बताया है। बताया गया है कि उक्त महिला सिंगापुर स्थित डाटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की कर्मचारी थी। आरोप है कि इसी कंपनी के जरिये एनवीडिया की एआइ चिप चीन भेजी गई। इस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अमेरिकी अधिकारियों को संदेह है कि महिला चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी और बीजिंग को सूचनाएं भेज रही थी।

रिपोर्ट के अनुसार, महिला की पहचान एलिस हुआंग या हुआंग ली के रूप में हुई है। जेनसेन हुआंग के साथ उसकी कई वर्षों से नजदीकी होने की बात भी सामने आई है। वहीं, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी तकनीकी नीति के सलाहकार के रूप में हुआंग पर अपने भरोसे को लेकर अनिश्चितता जताई है। हालांकि, फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती, उन्हें हुआंग पर पूरा भरोसा है।