Nvidia के सीईओ ने एआई के खतरों को किया खारिज, पैनल डिस्कशन में ट्रंप को ही कर दिया कॉल
एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने ऑल-इन समिट में लाइव पैनल चर्चा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का फोन कॉल स्पीकर पर लिया।
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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में आयोजित ऑल-इन समिट के मंच पर दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने लाइव पैनल चर्चा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का फोन कॉल स्पीकर पर ले लिया।
इस लाइव बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैश्विक खतरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे महज एक धोखा करार दिया।
ट्रंप ने कहा कि एआई का विरोध उन लोगों के हाथों में खेलना है जो इसे सफल होते नहीं देखना चाहते। ये राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, या यह चीन भी हो सकता है।
व्हिसलब्लोअर्स का समर्थन
एआई से जुड़े जोखिमों को कम आंकने के बावजूद हुआंग ने एंथ्रोपिक के उस शोधकर्ता की प्रशंसा की जिसने इन आशंकाओं के चलते इस्तीफा दे दिया था। सीईओ ने कहा कि जैकब कॉक्सन नामक उस कर्मचारी ने अपनी चिंताएं व्यक्त कर साहस का परिचय दिया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगठनों के भीतर व्हिसलब्लोअर्स की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि, हुआंग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की घबराहट ने तेजी से होते इनोवेशन और एआई सुरक्षा के बीच एक गलत विकल्प पैदा कर दिया है।
एआई के विकास को धीमा करने की उठ रही मांग
हाल के दिनों में मानवता के लिए एआई के संभावित खतरे गंभीर चर्चा का विषय बन गए हैं। कॉक्सन ने अपने इस्तीफे में कहा था कि एंथ्रोपिक और ओपनएआई जैसी कंपनियां हमारे जीवन के साथ जुआ खेल रही हैं, जिसके बाद से इसके विकास की गति पर अंकुश लगाने की मांग और बढ़ गई है।
शनिवार को, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने 3,800 शब्दों का एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें एआई के विकास की गति को धीमा करने का प्रस्ताव रखा गया। बाद में ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
डेटा सेंटर पर ट्रंप का बयान
सोमवार को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में संभावित कमी की चिंताओं के कारण अमेरिकी टेक शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया के शेयरों में भी 3.4% की गिरावट आई।
एनवीडिया, जिसके चिप्स एआई मॉडल को चलाने के लिए अहम हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की सबसे बड़ी लाभार्थी रही है। इस बीच, बढ़ते विरोध के बावजूद ट्रंप डेटा सेंटरों के निर्माण के प्रबल समर्थक बनकर उभरे हैं।
ट्रंप ने नए डेटा सेंटर बनाने के लिए परमिट देने से इनकार करने वाले अमेरिकी राज्यों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी सुविधाएं लोगों और राज्यों को अमीर बनाती हैं।
उन्होंने डेटा सेंटरों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अगले 20-25 वर्षों के लिए तेल के समान है। यह इंटरनेट से भी बड़ा है।
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