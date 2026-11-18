डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया में जेनसेन हुआंग की वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने मंगलवार को साफ कहा कि बोर्ड जेनसेन हुआंग को सीईओ पद पर वापस लाने का कोई इरादा नहीं रखता।

जोन्स ने कंपनी की तिमाही अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जेनसेन को सीईओ के रूप में बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। हुआंग ने पिछले हफ्ते एक विवाहेतर संबंध और अन्य कथित संबंधों के खुलासे के बाद कंपनी छोड़ दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर बोर्ड कंपनी, शेयरधारकों, कर्मचारियों और देश के हित में समझे तो वे लौटने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में गंभीर गलतियां स्वीकार कीं।