'बोर्ड ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया जेनसेन हुआंग का इस्तीफा, वापसी का कोई इरादा नहीं', एनवीडिया चेयरमैन की दो टूक
जेनसेन की संभावित वापसी का समर्थन टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया था। ...और पढ़ें
HighLights
नसेन हुआंग ने व्यक्तिगत जीवन में गंभीर गलतियां स्वीकार कीं
कंपनी ने तीसरी तिमाही में 116 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व दर्ज किया
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया में जेनसेन हुआंग की वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने मंगलवार को साफ कहा कि बोर्ड जेनसेन हुआंग को सीईओ पद पर वापस लाने का कोई इरादा नहीं रखता।
जोन्स ने कंपनी की तिमाही अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जेनसेन को सीईओ के रूप में बहाल करने का कोई इरादा नहीं है।
हुआंग ने पिछले हफ्ते एक विवाहेतर संबंध और अन्य कथित संबंधों के खुलासे के बाद कंपनी छोड़ दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर बोर्ड कंपनी, शेयरधारकों, कर्मचारियों और देश के हित में समझे तो वे लौटने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में गंभीर गलतियां स्वीकार कीं।
उनकी संभावित वापसी का समर्थन टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलन मस्क तथा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया था। एक ऑनलाइन याचिका में भी उन्हें बहाल करने की मांग की गई है।
एनवीडिया की तीसरी तिमाही के नतीजों में हुआंग के जाने या वापसी का कोई जिक्र नहीं किया गया। कंपनी ने 116 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल से दोगुना और वॉल स्ट्रीट के अनुमान से बेहतर है।