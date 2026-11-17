'कोई विचार नहीं किया जा रहा', एनवीडिया में जेनसन की वापसी को लेकर रिपोर्ट में बड़ा दावा
एनवीडिया बोर्ड जेनसन हुआंग को सीईओ पद पर वापस लाने पर विचार नहीं कर रहा है, जबकि उनके इस्तीफे के बाद से उनकी वापसी की मांग बढ़ रही है।
HighLights
एनवीडिया बोर्ड जेनसन हुआंग की सीईओ वापसी पर विचार नहीं कर रहा।
हुआंग ने विवाहेतर संबंध, जासूसी संदेह के कारण सीईओ पद छोड़ा।
अमेरिकी एजेंसियां एलिस हुआंग के चीन संबंधों की जांच कर रही हैं।
डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों में ही जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी की मांग के बीच खबर है कि एनवीडिया का बोर्ड सीईओ के रूप में उनकी वापसी पर विचार नहीं कर रहा है।
हुआंग ने तब इस्तीफा दिया था जब सिंगापुर में रहने वाली एक चीनी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ उनके विवाहेतर संबंध और कुछ अन्य कथित संबंधों का खुलासा हुआ था। चीनी बिजनेसवुमन ऐलिस हुआंग पर बीजिंग के लिए जासूसी करने का संदेह है।
रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?
मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने रॉयटर्स को बताया, "एनवीडिया बोर्ड जेनसन को वापस लाने पर विचार नहीं कर रहा है।" यह खबर तब आई है जब फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि हुआंग अपने सहयोगियों के साथ एनवीडिया के सीईओ के रूप में वापसी करने पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें कर्मचारियों, एलन मस्क जैसे अन्य अधिकारियों और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का भी समर्थन मिल रहा है।
मस्क ने जेनसन की वापसी का किया समर्थन
180,200 से ज्यादा लोगों ने हुआंग की वापसी की मांग करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। मस्क ने इस मुहिम का समर्थन किया है, जबकि ट्रंप ने उनकी वापसी पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। खुद को एनवीडिया का कर्मचारी बताने वाले हजारों लोग भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं।
हालांकि, गवर्नेंस विशेषज्ञों और कुछ निवेशकों ने चेतावनी दी है कि जांच पूरी होने से पहले उन्हें वापस लाने से कंपनी के सामने नए जोखिम पैदा हो सकते हैं। वहीं, ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 को सोमवार को रोशन किया गया। इस पर ताइवान लव्स जेनसन जैसे संदेश प्रदर्शित किए गए। बता दें कि अमेरिका जाने से पहले हुआंग का ताइवान में जन्म हुआ था।
मामले की हो रही जांच
इस बीच, मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ एलिस हुआंग के संबंधों की जांच कर रही हैं। वे यह भी पता लगा रही हैं कि उन्होंने बीजिंग को कौन-सी जानकारी दी हो सकती है।
सूत्रों ने आगे बताया कि अब तक मिले सबूतों से संकेत मिलता है कि वह शायद कोई पूरी तरह प्रशिक्षित जासूस नहीं बल्कि एकइंटेलिजेंस एसेट थीं, जो जानकारी साझा करती थीं।
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