डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों में ही जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी की मांग के बीच खबर है कि एनवीडिया का बोर्ड सीईओ के रूप में उनकी वापसी पर विचार नहीं कर रहा है।

हुआंग ने तब इस्तीफा दिया था जब सिंगापुर में रहने वाली एक चीनी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ उनके विवाहेतर संबंध और कुछ अन्य कथित संबंधों का खुलासा हुआ था। चीनी बिजनेसवुमन ऐलिस हुआंग पर बीजिंग के लिए जासूसी करने का संदेह है।

रिपोर्ट में क्या दावा किया गया? मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने रॉयटर्स को बताया, "एनवीडिया बोर्ड जेनसन को वापस लाने पर विचार नहीं कर रहा है।" यह खबर तब आई है जब फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि हुआंग अपने सहयोगियों के साथ एनवीडिया के सीईओ के रूप में वापसी करने पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें कर्मचारियों, एलन मस्क जैसे अन्य अधिकारियों और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का भी समर्थन मिल रहा है।

मस्क ने जेनसन की वापसी का किया समर्थन 180,200 से ज्यादा लोगों ने हुआंग की वापसी की मांग करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। मस्क ने इस मुहिम का समर्थन किया है, जबकि ट्रंप ने उनकी वापसी पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। खुद को एनवीडिया का कर्मचारी बताने वाले हजारों लोग भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं।

हालांकि, गवर्नेंस विशेषज्ञों और कुछ निवेशकों ने चेतावनी दी है कि जांच पूरी होने से पहले उन्हें वापस लाने से कंपनी के सामने नए जोखिम पैदा हो सकते हैं। वहीं, ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 को सोमवार को रोशन किया गया। इस पर ताइवान लव्स जेनसन जैसे संदेश प्रदर्शित किए गए। बता दें कि अमेरिका जाने से पहले हुआंग का ताइवान में जन्म हुआ था।