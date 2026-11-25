डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद में नया मोड़ आया है। अमेरिकी खुफिया के सूत्रों के मुताबिक अब तक जुटाए गए साक्ष्य यह साबित नहीं करते कि एलिस हुआंग चीन के लिए जासूसी कर रही थीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया ने कांग्रेस को जानकारी दी है।

रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी अधिकारी इस बात पर बंटे हुए हैं कि चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने एलिस को जेनसन हुआंग और परोक्ष रूप से अमेरिकी नीति-निर्माताओं की जानकारी जुटाने के लिए भर्ती किया था या नहीं। सीएनएन के मुताबिक ओडीएनआई और सीआईए के कुछ अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जानकारी से यह साबित नहीं होता।