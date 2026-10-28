इजरायल चुनाव में जीत की ओर नेतन्याहू, ट्रंप ने लिया क्रेडिट; कहा- मेरे समर्थन से मिली बढ़त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके समर्थन से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के 26वें नेसेट (संसद) चुनाव में पासा पलटने में मदद मिली, जिससे मौजूदा प्रधानमंत्री का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा।

शुरुआती नतीजों में नेतन्याहू का गुट आगे तो है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह गया है। सुबह 7:58 बजे तक 57.3% मतपेटियों की गिनती के बाद केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी शुरुआती नतीजों में नेतन्याहू समर्थक गुट को 55 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि नेतन्याहू विरोधी गुट को 49 सीटें मिल रही हैं।

नेतन्याहू की बढ़त का ट्रंप ने लिया क्रेडिट अरब पार्टियों के 16 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं, 'रिजर्विस्ट्स' (2.6% वोट), 'पीपल ऑफ इजरायल' (1.7% वोट) और 'चारेदी पब्लिक' (0.2% वोट) जैसी पार्टियां 3.25% की उस न्यूनतम सीमा (इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड) को पार नहीं कर पाईं, जो नेसेट में प्रवेश के लिए जरूरी है।

सैनिकों सहित अन्य लोगों के वे वोट जो दोहरे लिफाफों (डबल एनवेलप) में डाले गए थे उनकी गिनती बाद में की जाती है। बुधवार को ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर इरविंग सी. श्वार्ट्ज की एक टिप्पणी शेयर की, जिसमें कहा गया था, 'जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बीबी नेतन्याहू का समर्थन किया, तो पूरा पासा ही पलट गया।

अब एक महान प्रधानमंत्री की करारी हार के बजाय, ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने पीछे रहने के बावजूद जोरदार वापसी की है यह एक तरह का गतिरोध है, या यूं कहें कि नेतन्याहू की जीत ही है।' इसमें आगे कहा गया, 'यह सब राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन के बाद हुआ जो केवल मध्य पूर्व, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका की भलाई चाहते हैं!' इसके अलावा, 'द जेरूसलम पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सस में एक रैली में शामिल होने के बाद 'एयर फोर्स वन' के पास पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इजरायली नेता ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

ट्रंप ने कहा, 'मैंने सुना है कि पोल के आंकड़े गलत थे... एग्जिट पोल; मैंने सुना है कि नेतन्याहू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुकाबला काफी करीबी था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। जब समर्थन की बात सामने आई तो इससे उन्हें काफी मदद मिली।'

उन्होंने आगे कहा, 'अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे इजरायल से खबर मिल रही है कि वहां के प्रमुख लोग कह रहे हैं, 'वाह! उन्होंने लोगों की उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।' ऐसा लग रहा है कि या तो मुकाबला बराबरी पर छूटेगा या फिर उनकी जीत होगी।'

इजरायली पीएम ने की अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन की तारीफ ये टिप्पणियां तब आईं जब नेतन्याहू ने चुनाव से पहले सार्वजनिक रूप से ट्रंप के समर्थन का जिक्र किया। रविवार देर रात टीवी पर एक संबोधन में, इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन की तारीफ की।

नेतन्याहू ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ऐसी दोस्ती दिखाई है, जो पहले कभी किसी इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच नहीं देखी गई। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हमें फिर कभी इतना अच्छा दोस्त राष्ट्रपति मिलेगा।'

उन्होंने कहा, 'उनके पास अभी दो साल और हैं, और उन्होंने आप सभी से मेरे पक्ष में वोट करने की अपील की है।'

रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने इजरायली नागरिकों से नेतन्याहू का समर्थन करने की अपील करते हुए लिखा था: 'प्रधानमंत्री पद के लिए बीबी नेतन्याहू को वोट दें, हमें उस काम को पूरा करना है जिसे हमने शुरू किया था!'