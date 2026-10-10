स्टारलिंक को भारत में कारोबार की अनुमति नहीं मिलने से मस्क को लगी मिर्ची, मुकेश अंबानी पर फिर साधा निशाना

एएनआई, वाशिंगटन। ऐसा लगता है कि उपग्रह संचार कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार की अनुमति नहीं मिलने से एलन मस्क को मिर्ची लग गई है।

शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन उन्होंने भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी पर हमला किया और उन्हें देश का 'प्रधानमंत्री' बता दिया। उनके इस अनर्गल प्रलाप से तनावपूर्ण चल रहे भारत-अमेरिका संबंधों में और खटास आने की आशंका बढ़ गई है।

एक दिन पहले मस्क ने कहा था कि हमने पांच वर्षों में भारत सरकार के हर कानून का पालन किया है। फिर भी अब तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला? क्या अंबानी भारत के असली बास हैं?

स्टारलिंक के मालिक ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा-प्रिय प्रधानमंत्री अंबानी, यह समझ नहीं पाने के लिए मुझे माफ करें कि आप भारत के असली बास हैं। स्वाभाविक है कि आप एकाधिकार के जरिये भारत के लोगों का शोषण जारी रखना चाहेंगे। लेकिन, क्या फिर भी आप स्टारलिंक को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे?