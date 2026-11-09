किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा पर META का बड़ा कदम: इंस्टाग्राम पर AI से होगी उम्र की निगरानी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। मेटा ने सोमवार को कहा कि वह अपनी एआइ आधारित उम्र का अनुमान लगाने वाली तकनीक का विस्तार वैश्विक स्तर पर करेगा।

इसका मकसद इंस्टाग्राम पर लाखों और किशोरों को टीन अकाउंट (किशोर खाते) सुरक्षा के दायरे में लाना है। इसमें वे किशोर भी शामिल होंगे, जिन्होंने अपनी जन्मतिथि के आधार पर खुद को वयस्क बताया है।

कंपनी को कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उसके प्लेटफार्म युवा यूजर्स को नुकसान पहुंचाते हैं।

इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर उपलब्ध टीन अकाउंट में पहले से ही कुछ सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं। ये फीचर्स अपने आप तय करते हैं कि किशोरों से कौन संपर्क कर सकता है, वे कैसा कंटेंट देख सकते हैं और वे इन एप पर कितना समय बिता सकते हैं।