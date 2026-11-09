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किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा पर META का बड़ा कदम: इंस्टाग्राम पर AI से होगी उम्र की निगरानी

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Mon, 09 Nov 2026 08:23 PM (IST)

मेटा इंस्टाग्राम पर किशोरों के लिए अपनी एआई-आधारित उम्र का अनुमान लगाने वाली तकनीक का वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहा है।

मेटा इंस्टाग्राम पर AI उम्र जांच का वैश्विक विस्तार करेगा

मेटा इंस्टाग्राम पर AI उम्र जांच का वैश्विक विस्तार करेगा

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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। मेटा ने सोमवार को कहा कि वह अपनी एआइ आधारित उम्र का अनुमान लगाने वाली तकनीक का विस्तार वैश्विक स्तर पर करेगा।

इसका मकसद इंस्टाग्राम पर लाखों और किशोरों को टीन अकाउंट (किशोर खाते) सुरक्षा के दायरे में लाना है। इसमें वे किशोर भी शामिल होंगे, जिन्होंने अपनी जन्मतिथि के आधार पर खुद को वयस्क बताया है।

कंपनी को कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उसके प्लेटफार्म युवा यूजर्स को नुकसान पहुंचाते हैं।

इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर उपलब्ध टीन अकाउंट में पहले से ही कुछ सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं। ये फीचर्स अपने आप तय करते हैं कि किशोरों से कौन संपर्क कर सकता है, वे कैसा कंटेंट देख सकते हैं और वे इन एप पर कितना समय बिता सकते हैं।

मेटा ने बताया कि अमेरिका में माता-पिता को इस महीने इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। इनमें बताया जाएगा कि कैसे किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से सुरक्षा घेरे में रखा जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में, मेटा ने यूजर्स की उम्र का पता लगाने के लिए एक अतिरिक्त तरीके के रूप में एपल के 'एज-रेंज सिग्नल' (उम्र सीमा बताने वाले सिग्नल) का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

मेटा ने कहा कि वह फेसबुक पर इस तकनीक को लागू करना जारी रखेगी और इस साल के आखिर में 'थ्रेड्स' पर भी इसी तरह की तकनीक को वैश्विक स्तर पर पेश करेगी।

(न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

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