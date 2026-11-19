पीटीआई, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर के महापौर जोहरान ममदानी ने हाल के महीनों में अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने और राजनीतिक अभियानों में नफरत के बढ़ते प्रभाव का मुद्दा उठाया।

उन्होंने समुदायों से विभाजनकारी राजनीति को खारिज करने और भेदभाव के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। मंगलवार को यहां आयोजित दिवाली समारोह में ममदानी ने कहा कि पिछले एक साल में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी संघीय सरकार के उच्चतम स्तरों पर बैठे नेताओं ने भी सिखों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जिस नफरत को कभी समाज के हाशिये तक सीमित माना जाता था, वह अब राजनीतिक अभियानों के केंद्र में तेजी से जगह बना रही है।

महापौर ने कहा कि चाहे वाशिंगटन हो या दिल्ली, डर फैलाने की राजनीति के बीच इस त्योहार को मनाते हुए हमारा साझा दायित्व है कि हम ऐसी किसी भी राजनीति को खारिज करें, जो इस दुनिया में अंधेरा लाती है।

ममदानी की मां पंजाबी हिंदू और पिता गुजराती युगांडाई मुस्लिम हैं। उन्होंने अपनी विविध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के बीच बड़े होने की बात करते हुए कहा कि उनके परिवार ने उन्हें हिंदू धर्म की सुंदरता और ज्ञान की सराहना करना सिखाया।

हिंदू धर्म को अनेक देवी-देवताओं और विविध आख्यानों वाला धर्म बताते हुए ममदानी ने इसके धर्मग्रंथों और इस विचार का उल्लेख किया कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और एक ही प्रकाश हर व्यक्ति में मौजूद है—चाहे वह मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में प्रार्थना करे अथवा किसी धर्म को न मानता हो। ममदानी ने रामायण और महाभारत का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि इन महाकाव्यों में रिश्तों, परिवार, कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़े सबक हैं। उन्होंने कहा कि रामायण हमें उस भाई, पत्नी, पति और मित्र के बारे में बताती है, जैसा बनने की हम आकांक्षा रखते हैं। महाभारत हमें दिखाती है कि परिवार वास्तव में कैसे होते हैं—जहां सबसे बहादुर नायक और सबसे बुद्धिमान देवता भी चूक जाते हैं और जहां अपना धर्म, अपनी निष्ठा से पहले आता है।

सिएटल में दिवाली समारोह बाधित करने के मामले में संघीय जांच की मांग अमेरिकी सांसदों ने अटार्नी जनरल टाड ब्लांश को पत्र लिखकर सिएटल में अति-दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा दिवाली समारोह बाधित किए जाने की जांच की मांग की है। पत्र लिखने वालों में प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम भी शामिल हैं।

मंगलवार को ब्लांश को लिखे पत्र की एक प्रति एफबीआई निदेशक काश पटेल को भी भेजी गई। कांग्रेसनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन काकस के सांसदों ने जांच एजेंसियों से कहा कि वे जेक लैंग और थामस एलन से जुड़ी सिएटल की घटना को संभावित संघीय घृणा अपराध मानकर जांच करें।

सांसदों ने कहा कि एलन और लैंग, दोनों के आचरण का चिंताजनक रिकार्ड रहा है। इसमें 6 जनवरी के विद्रोह के दौरान पुलिस अधिकारियों पर लैंग का हमला भी शामिल है, जिसके बाद ट्रंप ने उसे माफी दे दी थी।