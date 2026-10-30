अमेरिका में महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा की स्थापना, गूंजा शांति और अहिंसा का संदेश

डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। अमेरिका के नार्थ डकोटा में पहली बार महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह भारतीय-अमेरिकी समुदाय के उन प्रयासों में एक अहम पड़ाव है, जो गांधीजी के शांति और अहिंसा के संदेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। इस प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को नार्थ डकोटा की राजधानी बिस्मार्क के डाउनटाउन स्थित पीस पार्क में किया गया।

वाशिंगटन के सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, इस प्रतिमा को स्थापित करने में वाणिज्य दूतावास के साथ-साथ नार्थ डकोटा के भारतीय-अमेरिकी समुदाय और नार्थ डकोटा ट्रेड आफिस ने तकनीकी सहयोग दिया है। प्रतिमा के पास लगी पट्टिका पर लिखा है, 'भारत के लोगों की ओर से नार्थ डकोटा के लोगों के लिए।' इस पट्टिका पर गांधीजी का एक कथन भी अंकित है, 'सबसे उत्तम मार्ग यह है कि दुनिया के साथ मित्रता रखी जाए और पूरे मानव परिवार को एक माना जाए।'