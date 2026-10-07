'ईरान को लॉस एंजिल्स और सैन डिएगो को तबाह करने दें', ट्रंप का विवादित बयान; आलोचकों ने कहा सनकी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गैस की बढ़ती कीमतों और ईरान युद्ध के बारे में बात करते हुए लॉस एंजिल्स और सैन डिएगो के बारे में ऐसी बातें कहीं जिनकी कड़ी आलोचना हो रही है।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने ट्रंप की बातों की सबसे पहले आलोचना की। उन्होंने ट्रंप को ऐसे विवादित बयानों के लिए सनकी बताया।

'लॉस एंजिल्स और सैन डिएगो को खत्म करने दें'

ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव से पहले 5 अक्टूबर को नेब्रास्का में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'युद्ध की वजह से यह सब बनावटी है। कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं। यह एक छोटी सी कीमत है, उन्हें लॉस एंजिल्स और सैन डिएगो को खत्म करने दें। यह बहुत छोटी कीमत है।'

ट्रंप ने यह बात ऐसे राज्य में कही जहां किसान और ट्रक ड्राइवर ईंधन की ऊंची कीमतों से परेशान हैं और महंगाई ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा, 'कैलिफोर्निया पर कब्जा करने के लिए नेशनल गार्ड और मरीन भेजने के बाद, डोनल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि हमारे विदेशी दुश्मनों को लॉस एंजिल्स और सैन डिएगो को खत्म कर देना चाहिए। वह सनकी और खतरनाक हैं।'