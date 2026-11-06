अमेरिका में भारतवंशियों ने रचा इतिहास, ज्योत सिंह जॉर्जिया असेंबली के लिए चुने जाने वाले पहले सिख बने

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय-अमेरिकी मूल के नागरिकों ने इतिहास रच दिया है। ज्योत सिंह ने भी इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वे जॉर्जिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने जाने वाले पहले सिख बन गए हैं।

हमने समुदाय के लिए रचा इतिहास- ज्योत सिंह अपनी शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया साइट X पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए ज्योत सिंह ने कहा, 'हमने यहां हाउस डिस्ट्रिक्ट 97 में अपने पूरे समुदाय के लिए एक नया इतिहास रच दिया है।'

इससे पहले उन्होंने मई में आयोजित डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में जैक्स लॉरेंट को हराकर पार्टी का आधिकारिक टिकट हासिल किया था। विविधता, स्वास्थ्य सेवा और किफायती आवास पर मुख्य जोर नॉर्क्रॉस, ग्विनेट काउंटी में पले-बढ़े ज्योत सिंह ने अपने चुनावी विजन में स्थानीय विविधता, आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और किफायती आवास को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'जॉर्जिया के नॉरक्रॉस में पले-बढ़े होने के कारण, मैंने सीखा है कि हमारी विविधता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है—यह हमारी ताकत है। यह ग्विनेट का एक जटिल और रंगीन ताना-बाना है, जहां हर एक धागा मायने रखता है।

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि किसी ताने-बाने को मजबूत बनाए रखने के लिए, हर धागे का सुरक्षित होना जरूरी है। मैंने ऐसी कमियां देखी हैं जहाँ परिवार पीछे छूट जाते हैं—जहाँ स्वास्थ्य सेवा एक विलासिता बन गई है, और आवास की बढ़ती कीमतें उन लोगों की जड़ों को ही खतरे में डाल रही हैं, जिन्हें जमाने के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है।'