डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेंसन हुआंग पर कर्मचारियों को बार-बार अपमानित करने, धमकाने और हिंसक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से इन आरोपों का जिक्र किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग करीब दो दशक तक मीटिंग्स में मैनेजर्स को उनके टीम के सामने डांटते और धमकाते रहे। एक घटना में उन्होंने कमरे में घूमकर मैनेजर्स से कहा कि वे उन्हें मार डालेंगे। 70 साल के एक कर्मचारी से उन्होंने कहा कि वह बहुत बूढ़े हैं और सब चाहते हैं कि वे मर जाएं।

एक कर्मचारी से उन्होंने कहा कि उनकी मां को गर्भपात कराना चाहिए था। दूसरे को धमकाया कि वे उनका सिर काट देंगे और दिमाग पर पेशाब करेंगे। एक अन्य मौके पर उन्होंने कहा कि वे दोनों बाजू उखाड़कर उनसे पीट-पीटकर मार डालेंगे। गुस्से में उन्होंने एक एक्जीक्यूटिव पर पानी की बोतल भी फेंकी थी।