डिजिटल डेस्क, कैलिफोर्निया। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भयानक गलतियां कीं और वे थेरेपी ले रहे हैं।

मंगलवार को कंपनी के मुख्यालय में एक घंटे लंबी ऑल-हैंड्स मीटिंग में हुआंग ने कर्मचारियों से कहा कि उन्होंने उस आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसे बनाने में उन्होंने खुद मदद की थी। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया।

उन्होंने इस अटकल को खारिज किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में बोर्ड ने उन्हें वापस लाया। हालांकि ट्रंप ने सोमवार को सीएनबीसी से कहा था कि उन्होंने बोर्ड सदस्यों से बात की और उन्हें मनाया।

12 नवंबर को हुआंग ने वैवाहिक संबंधों के बाहर के मामलों (जिनमें एक संदिग्ध चीनी जासूस से संबंध शामिल था) के कारण इस्तीफा दे दिया था। इससे एनवीडिया और एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। सोमवार को उनके वापस आने की खबर से शेयर 30 प्रतिशत से ज्यादा उछले, लेकिन मंगलवार को करीब छह प्रतिशत गिर गए।