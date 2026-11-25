'मैंने कुछ भयानक गलतियां कीं', जेनसेन हुआंग ने एनवीडिया कर्मचारियों से मांगी माफी
एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों से माफी मांगी है। उन्होंने इस अटकल को खारिज किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में बोर्ड ने उन्हें वापस लाया।
HighLights
अमेरिकी न्याय विभाग मेगास्पीड नामक कंपनी की जांच कर रहा है
हुआंग 3 दिसंबर को सीनेट समिति के सामने सुनवाई में पेश होंगे
डिजिटल डेस्क, कैलिफोर्निया। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भयानक गलतियां कीं और वे थेरेपी ले रहे हैं।
मंगलवार को कंपनी के मुख्यालय में एक घंटे लंबी ऑल-हैंड्स मीटिंग में हुआंग ने कर्मचारियों से कहा कि उन्होंने उस आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसे बनाने में उन्होंने खुद मदद की थी। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया।
उन्होंने इस अटकल को खारिज किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में बोर्ड ने उन्हें वापस लाया। हालांकि ट्रंप ने सोमवार को सीएनबीसी से कहा था कि उन्होंने बोर्ड सदस्यों से बात की और उन्हें मनाया।
12 नवंबर को हुआंग ने वैवाहिक संबंधों के बाहर के मामलों (जिनमें एक संदिग्ध चीनी जासूस से संबंध शामिल था) के कारण इस्तीफा दे दिया था। इससे एनवीडिया और एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। सोमवार को उनके वापस आने की खबर से शेयर 30 प्रतिशत से ज्यादा उछले, लेकिन मंगलवार को करीब छह प्रतिशत गिर गए।
एनवीडिया ने कहा कि अमेरिकी सरकार से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना गया, इसलिए उन्हें फिर से सीईओ बनाया गया।
कंपनी और हुआंग पर कई जांच चल रही हैं। बोर्ड आंतरिक जांच कर रहा है कि कहीं वे चीनी जासूसी अभियान का निशाना तो नहीं बने।
न्याय विभाग मेगास्पीड नामक कंपनी की जांच कर रहा है, जिसने कथित तौर पर एनवीडिया प्रोसेसर चीन भेजे। एसईसी भी लेखांकन और शेयरधारकों को दी गई जानकारी की जांच कर रहा है।
हुआंग 1 दिसंबर को हाउस की तीन समितियों के सामने बंद कमरे में और 3 दिसंबर को सीनेट समिति के सामने सुनवाई में पेश होंगे।
(सोर्स- रॉयटर)