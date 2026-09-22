'सात दिन में खोल सकते हैं होर्मुज', ईरान ने अमेरिका के सामने रखी एक शर्त; क्या ट्रंप होंगे राजी?
ईरान ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि सैन्य दबाव कम किया जाए और ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी ...और पढ़ें
HighLights
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की शर्त रखी।
अमेरिका सैन्य दबाव कम करे, ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाए।
ईरान कूटनीतिक बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है।
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि यदि वो सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाता है, तो ईरान सात दिनों के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए तैयार है।
कूटनीतिक बातचीत के लिए ईरान तैयार
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे ईरानी प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका के साथ रुकी हुई कूटनीतिक बातचीत को दोबारा शुरू करने के पूरे अधिकार दिए गए हैं।
वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए अहम रास्ता
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहाँ से वैश्विक आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। इस जलडमरूमध्य के बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का खतरा बना रहता है। ईरान की इस शर्त के अब सभी की निगाहें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हैं।
क्यों और कब बंद हुआ था जलडमरूमध्य
होर्मुज जलडमरूमध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए मुख्य रूप से 2 मार्च 2026 से बंद है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के बाद ईरानी सेना ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि जून-जुलाई के दौरान इसे बेहद सीमित समय के लिए खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन जहाजों पर हमलों के चलते यह फिर से पूरी तरह ठप्प हो गया