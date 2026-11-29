डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने शनिवार को कहा कि लोगों के पीने के पानी में सीसा (लेड) के सबूत नहीं मिले हैं। ईपीए ने ये दावा तब किया है जब इससे पहले आयोवा में अमेरिकी सेना द्वारा लगभग पांच टन लेड आधारित विस्फोटकों को नष्ट किया।



आयोवा के मिडलटाउन में बुधवार को किए गए नियंत्रित विस्फोट के तीन दिन बाद जारी किए गए इन नतीजों से पता चला है कि अब तक जांचे गए पानी के 38 नमूनों में से किसी में भी लेड नहीं मिला है। इन नमूनों में पूरी तरह से उपचारित (ट्रीट किया गया) पीने का पानी और पानी के स्रोत (इनटेक पॉइंट) से लिया गया बिना उपचारित पानी शामिल था।

कुछ अन्य रिपोर्ट का इंतजार EPA ने कहा कि नतीजों से पता चलता है कि इस विस्फोट के कारण "पीने के पानी के स्रोतों वाले जल निकायों में लेड की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है"। हालांकि, ये नतीजे अभी शुरुआती हैं और कुछ अन्य नमूनों की प्रयोगशाला जांच के परिणाम आने अभी बाकी हैं।

किन एरिया से लिए गए नमूने एजेंसी के बयान में यह नहीं बताया गया है कि ये 38 नमूने किन भौगोलिक क्षेत्रों से लिए गए थे, और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि इस जांच में कितने जल निकायों और जल उपचार संयंत्रों को शामिल किया गया था। EPA ने बताया कि विस्फोट के बाद उसकी टीमों ने हवा, पानी, मिट्टी और धूल के 1,600 से अधिक नमूने एकत्र किए। यह संख्या लगभग उतनी ही है, जितनी विस्फोट से पहले एकत्र की गई थी।

187 घरों की हुई जांच नल के पानी, मिट्टी, बाहरी ढांचों की सतहों और घरों व अन्य इमारतों के अंदर की सतहों से लिए गए नमूनों के और टेस्ट नतीजे आने बाकी हैं। एजेंसी ने यह भी बताया कि 187 घरों और अन्य ढांचों की जांच की गई है। इनमें स्कूल, खेल के मैदान, चर्च और डे-केयर सेंटर शामिल हैं। पानी से जुड़े ये नतीजे तब सामने आए, जब अमेरिकी अधिकारियों ने धमाके वाले दिन ही इस ऑपरेशन को सफल घोषित कर दिया था।

आर्मी डिपो में खराब लेड एजाइट को किया गया था नष्ट EPA ने बताया कि उनकी एयर मॉनिटरिंग टीमों को नियंत्रित धमाके के बाद लगातार 30 घंटों तक हवा में लेड (सीसा) नहीं मिला। सेना ने आयोवा की राजधानी डेस मोइन्स से लगभग 150 मील (240 km) दक्षिण-पूर्व में स्थित एक छोटे से कृषि कस्बे, मिडिलटाउन के एक आर्मी डिपो में, खराब हो रहे 68 प्लास्टिक ड्रमों में रखे लगभग 5 टन (4,500 kg) अत्यधिक अस्थिर 'लेड एज़ाइड' को नष्ट किया।