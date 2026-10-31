कैलिफोर्निया की नहर में मिला भारतीय मूल की महिला का शव, दो महीने से थी लापता

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला करीब दो महीने से लापता थीं। अब उनका शव नहर में काम करने वाले एक कर्मचारी को गश्त के दौरान मिला।

सेरेस पुलिस विभाग (CPD) ने बताया कि यह शव भारतीय मूल की अजीत कौर का है, जो अगस्त से लापता थीं। इनके शव को स्टैनिस्लॉस काउंटी कोरोनर कार्यालय (SCCO) भेजा गया, जहां 27 अक्टूबर को उसकी पहचान की गई।

दो महीने से लापता थीं अजीत कौर

अजीत कौर के 23 अगस्त 2026 को सेरेस के कासा ग्रांडे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से लापता होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें आखिरी बार उसी दिन तड़के करीब 1:45 बजे शहर में व्हिटमोर एवेन्यू और मिशेल रोड के पास देखा गया था।

पुलिस के अनुसार, शनिवार 24 अक्टूबर को टरलॉक इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट (TID) के एक कर्मचारी को सेरेस में सेंट्रल एवेन्यू और कीज रोड के पास 'लोअर लैटरल 3' नहर में यह शव मिला। इस इलाके में नहर प्रणाली का प्रबंधन TID ही करता है और वह कर्मचारी उस समय अपनी नियमित गश्त पर था।

कैसे मिला शव? जांचकर्ताओं का मानना है कि कौर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पूर्व की ओर स्थित TID नहर में चली गई होंगी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने उपलब्ध सुरागों पर काम किया और उन्हें खोजने के लिए व्यापक प्रयास किए।

अधिकारियों ने सेरेस में नहरों के आसपास के पूरे इलाके की छानबीन की। उन्होंने लापता लोगों को खोजने के लिए प्रशिक्षित 'K9' (खोजी कुत्ते) की भी मदद ली, जो मर्सिड काउंटी शेरिफ कार्यालय से मंगाया गया था। इसके अलावा, स्टैनिस्लॉस काउंटी शेरिफ विभाग की 'डाइव यूनिट' ने भी नहरों को स्कैन करने के लिए पानी के अंदर चलने वाले रिमोट सोनार ड्रोन का इस्तेमाल किया। जांचकर्ताओं ने TID के साथ मिलकर उन जल मार्गों का नक्शा तैयार किया, जिनसे होकर वह वहां तक पहुंच सकती थीं। उन्होंने इस बात की भी जांच की कि क्या वह TID के रेगुलेटिंग रिजर्वोयर (जलाशय) तक पहुंच गई थीं।