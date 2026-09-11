अमेरिकी चुनाव में फर्जी नागरिकता दिखाकर भारतीय ने डाला वोट, केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। अमेरिकी चुनाव में वोट डालने के लिए वहां का नागरिक होने का झूठा दावा करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक पर केस दर्ज किया गया है।

मुकेश कुमार सोमाभाई चौधरी पर पांच नवंबर 2024 को हुए आम चुनाव में वोट डालने के लिए जानबूझकर अमेरिकी नागरिकता का झूठा दावा करने का आरोप लगाया गया है।

मिनेसोटा की फेडरल ग्रैंड जूरी ने लगाया आरोप

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि मिनेसोटा की एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने गुरुवार को दो आरोपों वाला यह आरोप-पत्र जारी किया। इसके अनुसार, चौधरी ने आम चुनाव में वोट डालने के लिए मिनेसोटा के कानून के तहत जरूरी वोटर सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए।