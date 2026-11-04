US मध्यावधि चुनाव में सुहास सुब्रमण्यम और पिया डांडिया की जीत, विवेक रामास्वामी पिछड़े; कैसा है भारतवंशियों का प्रदर्शन?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं। चुनाव में भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर की जीत का अनुमान लगाया गया है।

फ्लोरिडा में कांग्रेस की एक कड़े मुकाबले वाली सीट पर डेमोक्रेट्स की पिया डांडिया ने चुनाव जीत लिया है। वहीं ओहियो के गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन के विवेक रामास्वामी पीछे चल रहे हैं।

कौन जीता, कौन हारा?

सुहास सुब्रमण्यम की जीत पक्की- वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में सुहास सुब्रमण्यम चुनाव जीत रहे हैं। यहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सुब्रमण्यम को लगभग 63% वोट मिले, जबकि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डेव बेकविथ को 37% वोट मिले। अब तक अनुमानित वोटों में से लगभग 95% की गिनती हो चुकी है।

इस जीत के साथ, सुहास सुब्रमण्यम को - जो पहली बार 2025 में कांग्रेस में आए थे - दो साल का दूसरा कार्यकाल मिल गया है। सुब्रमण्यम, जो 2024 में वर्जीनिया से कांग्रेस के पहले भारतीय-अमेरिकी सदस्य बने थे, उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार अहसेन मलिक भी मैदान में थे।

अरुणा मिलर भी जीत की ओर- पड़ोसी राज्य मैरीलैंड में, भारतीय-अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर को एक और कार्यकाल मिल सकता है। मिलर, जो डेमोक्रेटिक टिकट पर मूर के साथ चुनाव लड़ रही थीं, ने रिपब्लिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर उम्मीदवार रॉब क्रोप को हराया।

क्रोप, पूर्व स्टेट डेलीगेट डैन कॉक्स के साथी उम्मीदवार थे। मिलर के फिर से चुने जाने से देश के सबसे उच्च राज्य कार्यकारी पदों में से एक में भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधित्व बना रहेगा। पिया डांडिया चुनाव जीतीं- शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेट्स पिया डांडिया, रिपब्लिकन केसी असकर से चुनाव जीत रही हैं। उन्हें 51.9% वोट मिले हैं, जबकि असकर को 48.1% वोट मिले। यहां अनुमानित वोटों में से लगभग 97.6% की गिनती हो चुकी है।