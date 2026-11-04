US मध्यावधि चुनाव में सुहास सुब्रमण्यम और पिया डांडिया की जीत, विवेक रामास्वामी पिछड़े; कैसा है भारतवंशियों का प्रदर्शन?
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती नतीजों में भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर ने जीत हासिल की है।
HighLights
सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया में कांग्रेस सीट जीती।
अरुणा मिलर मैरीलैंड से चुनाव जीतीं।
पिया डंडिया ने फ्लोरिडा में कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं। चुनाव में भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर की जीत का अनुमान लगाया गया है।
फ्लोरिडा में कांग्रेस की एक कड़े मुकाबले वाली सीट पर डेमोक्रेट्स की पिया डांडिया ने चुनाव जीत लिया है। वहीं ओहियो के गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन के विवेक रामास्वामी पीछे चल रहे हैं।
कौन जीता, कौन हारा?
सुहास सुब्रमण्यम की जीत पक्की- वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में सुहास सुब्रमण्यम चुनाव जीत रहे हैं। यहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सुब्रमण्यम को लगभग 63% वोट मिले, जबकि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डेव बेकविथ को 37% वोट मिले। अब तक अनुमानित वोटों में से लगभग 95% की गिनती हो चुकी है।
इस जीत के साथ, सुहास सुब्रमण्यम को - जो पहली बार 2025 में कांग्रेस में आए थे - दो साल का दूसरा कार्यकाल मिल गया है। सुब्रमण्यम, जो 2024 में वर्जीनिया से कांग्रेस के पहले भारतीय-अमेरिकी सदस्य बने थे, उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार अहसेन मलिक भी मैदान में थे।
अरुणा मिलर भी जीत की ओर- पड़ोसी राज्य मैरीलैंड में, भारतीय-अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर को एक और कार्यकाल मिल सकता है। मिलर, जो डेमोक्रेटिक टिकट पर मूर के साथ चुनाव लड़ रही थीं, ने रिपब्लिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर उम्मीदवार रॉब क्रोप को हराया।
क्रोप, पूर्व स्टेट डेलीगेट डैन कॉक्स के साथी उम्मीदवार थे। मिलर के फिर से चुने जाने से देश के सबसे उच्च राज्य कार्यकारी पदों में से एक में भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधित्व बना रहेगा।
पिया डांडिया चुनाव जीतीं- शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेट्स पिया डांडिया, रिपब्लिकन केसी असकर से चुनाव जीत रही हैं। उन्हें 51.9% वोट मिले हैं, जबकि असकर को 48.1% वोट मिले। यहां अनुमानित वोटों में से लगभग 97.6% की गिनती हो चुकी है।
यह मुकाबला काफी कड़ा रहा और इसने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि यह उन अहम चुनावी मुकाबलों में से एक है जो हाउस (प्रतिनिधि सभा) पर नियंत्रण तय कर सकते हैं।
विवेक रामास्वामी हार रहे चुनाव- ओहायो में, गवर्नर पद की दौड़ में डेमोक्रेट एमी एक्टन ने भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी पर शुरुआती बढ़त बना ली है। अभी तक करीब 50% वोटों की गिनती हो गई है। इसमें एमी एक्टन को 53% से ज्यादा वोट मिल गए हैं। वहीं विवेक रामास्वामी को 44% वोट मिले हैं।
ये नतीजे भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट्स के लिए शुरुआती सफलताएं हैं, जबकि कई अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- मिडटर्म चुनाव के दिन ट्रंप का बड़ा धमाका, अब इजरायल को सालाना 4 अरब डॉलर नहीं देगा अमेरिका
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।