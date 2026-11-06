'शांति सैनिकों पर हमला करने वालों की तय हो जवाबदेही', संयुक्त राष्ट्र में भारत की दो टूक

डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले करने वालों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्लू हेलमेट (शांति सैनिकों) को विषम परिस्थितियों और तकनीक-आधारित खतरों का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में भारत प्रमुख है। अब तक भारत ने 50 मिशनों में 3,00,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सैन्य सलाहकार कर्नल तरुणेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 'भारत शांति सैनिकों की सुरक्षा को शांति अभियानों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मानता है। जो लोग उन पर हमला करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2589 में भारत की निरंतर नेतृत्वकारी भूमिका इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह प्रस्ताव अगस्त 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अपनाया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि चूंकि भारत शांति अभियानों को संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्यों के लिए अपरिहार्य मानता है, इसलिए नई दिल्ली ने इसे सुरक्षा परिषद में 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी (अस्थायी सदस्य के रूप में) में एक प्राथमिकता के तौर पर शामिल किया है।