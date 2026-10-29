'राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अहम', UN में भारत ने उठाया मुद्दा

डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत ने राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के समर्थन को दोहराते हुए कहा कि यह महिला सुरक्षा और शांति एजेंडे के लिए अहम है।

यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि सशस्त्र बलों से लेकर राजनीति तक, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने में भारत आगे रहा है।

नई तकनीक भी लैंगिक अंतर कम करने में मदद कर रही है। भारतीय प्रतिनिधि बुधवार को महिला, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बहस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के पदों पर महिलाओं को लाने के मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। नारी सशक्तीकरण अधिनियम 2023 इसका प्रमुख उदाहरण है।

हरीश ने कहा, 'हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव 1325 के प्रविधानों को लागू करने में मिसाल पेश करनी चाहिए। भारत 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के कार्यबल में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने के प्रयासों का समर्थन करता है।'