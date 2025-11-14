Language
    भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कब लगेगी मुहर? ट्रंप के अधिकारी ने बता दी डेडलाइन

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में प्रगति हो रही है। एक अमेरिकी अधिकारी ने हालिया चर्चाओं को सकारात्मक बताया है। दोनों देश टैरिफ और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भी बात कर रहा है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और मजबूत होगा।

    अमेरिका और भारत के बीच व्यापार 2024 में लगभग 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बात आगे बढ़ रही है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने दोनों देशों के बीच हालिया चर्चाओं को काफी सकारात्मक बताया है।

    पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने पुष्टि की कि वाशिंगटन नई दिल्ली के साथ एक पारस्परिक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है और साथ ही भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद पर चिंताओं का समाधान भी कर रहा है। अधिकारी ने कहा, "मुझे लगता है कि हाल ही में उनके साथ हमारी कई सकारात्मक प्रगति हुई है।"

    इस साल के अंत तक फाइनल होगा भारत अमेरिका ट्रेड डील?

    उन्होंने आगे कहा कि वार्ता इस साल के अंत तक रिजल्ट दे पाएगी। अधिकारी ने बताया, "मुझे लगता है कि हाल ही में उनके साथ हमारी कई सकारात्मक प्रगति हुई है। उनके साथ हमारे दो मुद्दे चल रहे हैं। बेशक, हमारे बीच एक पारस्परिक व्यापार वार्ता चल रही है, लेकिन रूसी तेल का मुद्दा भी है, जिस पर हमने बाजार में सुधार देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि हम आराम कर सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन पहले से ही काफी सकारात्मक प्रगति हो रही है और साल के अंत तक हमें और भी प्रगति देखने को मिल सकती है।"

    अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ दो समानांतर मुद्दों पर काम कर रहा है। पहला, पारस्परिक व्यापार वार्ता से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य आमतौर पर देशों के बीच टैरिफ और बाजार तक पहुंच को संतुलित करना होता है। दूसरा, अधिकारियों की ओर से रूसी तेल को लेकर भारत पर दबाव बनाना।

    अमेरिका और भारत के बीच व्यापार 2024 में लगभग 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और दोनों देशों ने द्विपक्षीय वाणिज्य को बढ़ाने की बात कही है।

