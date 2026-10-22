संघीय एजेंटों की ओर से तलाशी लेने के बाद वाशिंगटन स्थित घर छोड़ेंगी इल्हान उमर, बोलीं- असुरक्षित महसूस हो रहा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर ने बुधवार को बताया कि वह वाशिंगटन डीसी स्थित अपने उस घर को छोड़ रही हैं, जिसकी पिछले हफ्ते संघीय एजेंटों ने तलाशी ली थी। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी के कारण जो ध्यान उन पर गया है, उससे वहां असुरक्षित महसूस हो रहा है।

जांच से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संघीय अधिकारी उनके परिवार के इमिग्रेशन दस्तावेजों में संभावित धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनके कुछ रिश्तेदारों को ग्रैंड जूरी के समन जारी किए गए हैं। सोमालिया में जन्मीं और अमेरिका की नागरिकता प्राप्त इल्हान उमर ने छापेमारी के बाद अपने पहले साक्षात्कार में बुधवार को कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

मिनेसोटा की डेमोक्रेट नेता इल्हान उमर अक्सर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करती रही हैं और उनके निशाने पर भी रही हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उमर ने कहा कि तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से कुछ हफ्ते पहले हुई इस छापेमारी से वह काफी परेशान हैं।