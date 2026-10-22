ट्रंप की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ईयू ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय को दिया शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार

डिजिटल डेस्क, ब्रसेल्स। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आइसीसी) और इसके मुश्किल दौर से गुजर रहे कर्मचारियों को यूरोपीय संघ के मानवाधिकारों से जुड़े सबसे बड़े सम्मान सखारोव पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार ऐसे समय में मिला है, जब ट्रंप प्रशासन ने नीदरलैंड के हेग में स्थित इस कोर्ट पर कई नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

अमेरिका और उसके सहयोगियों (जिसमें इजरायल भी शामिल है) के खिलाफ जांच करने की वजह से अमेरिका इस कोर्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष राबर्टा मेट्सोला ने कहा, 'यूरोपीय संघ बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मान पर टिका है। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय को बनाए रखने में कोर्ट के अहम काम को मान्यता देता है।'