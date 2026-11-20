रॉयटर, न्यूयॉर्क। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने बुधवार को कहा कि इस साल के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में भारी रकम खर्च करने के बाद वह खुद को काफी मूर्ख महसूस कर रहे हैं। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ मस्क ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों और टेक्सास में पार्टी की पकड़ बनाए रखने के लिए करीब 50 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। हालांकि, चुनाव में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बढ़त हासिल की और टेक्सास के गवर्नर चुनाव में जीना हिनोजोसा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार ग्रेग एबाट को हरा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के डीलबुक सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए मस्क ने कहा कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता तो वह कम पैसा खर्च करते।