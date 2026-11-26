डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में थैंक्सगिविंग के मौके पर आए तूफान ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देशभर में सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गईं और हजारों में देरी हो रही है। इस कारण हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं।

फ्लाइटअवेयर के अनुसार गुरुवार को अमेरिकी हवाई अड्डों पर 350 से अधिक उड़ानें रद हुईं और करीब 700 में देरी दर्ज की गई। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (एएए) के मुताबिक थैंक्सगिविंग के आसपास सात दिनों में 8.15 करोड़ अमेरिकी कम से कम 50 मील दूर यात्रा करने वाले थे।

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने पूर्वी तट पर भारी बारिश, तेज हवाओं और बड़े पैमाने पर तटीय बाढ़ की चेतावनी दी है। इंटरस्टेट-95 कॉरिडोर पर 50 मील प्रति घंटे या उससे अधिक की हवाओं का अनुमान है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा की है और न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में भी आपात उपाय लागू किए गए हैं।

तेज हवाओं के कारण न्यूयॉर्क शहर की मशहूर मैसीज थैंक्सगिविंग डे परेड शनिवार तक के लिए टाल दी गई है। उत्तरी कैरोलिना से न्यू जर्सी तक तटीय इलाकों में बाढ़ आई है, सड़कें बंद हैं और बचाव अभियान चल रहे हैं।