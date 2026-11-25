डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। न्यूयार्क में एक जूरी ने मंगलवार को चीनी दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी हुवावे को एक बड़े अमेरिकी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया। कंपनी पर आरोप था कि उसने ईरान में अपने कारोबार के बारे में बैंकों को धोखा दिया और अमेरिकी कंपनियों के व्यापार रहस्य (ट्रेड सीक्रेट्स) चुराए।

यह फैसला एक ऐसे आपराधिक मामले में आया है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसके अगले ही साल, अमेरिकी सरकार ने हुवावे को एक ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, जिससे अमेरिकी तकनीक तक उसकी पहुंच सीमित हो गई।

ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि अमेरिका को चिंता थी कि हुवावे से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ब्रुकलिन की संघीय अदालत की जूरी ने हुवावे को कुल 12 आपराधिक आरोपों में से 10 में दोषी पाया। इनमें बैंक धोखाधड़ी, वायर फ्राड, प्रतिबंधों का उल्लंघन और व्यापार रहस्य चुराने की साजिश रचना शामिल है। हालांकि, जूरी ने हुवावे को न्याय में बाधा डालने की साजिश और रैकेटेयरिंग (आपराधिक गिरोह की तरह काम करने) के आरोपों से बरी कर दिया।