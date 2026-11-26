डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने आयोवा स्थित एक गोला-बारूद डिपो में करीब पांच टन लीड एजाइड नामक बेहद अस्थिर विस्फोटक पदार्थ का नियंत्रित विस्फोट सफलतापूर्वक किया है। सेना ने इसे बड़ा सफलता बताया है और इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया है।

यह विस्फोटक पदार्थ करीब 20 साल से स्टोर में पड़ा था। समय के साथ उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, जिससे यह घर्षण, हलचल या छोटी सी गड़बड़ी से भी फटने के लिए बेहद संवेदनशील हो गया था। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें बिना किसी बाहरी ट्रिगर के भी विस्फोट होने का खतरा बढ़ गया था।

नियंत्रित विस्फोट क्या होता है? नियंत्रित विस्फोट का मतलब है प्रशिक्षित और अधिकृत कर्मियों द्वारा किसी विस्फोटक पदार्थ को जानबूझकर निर्धारित जगह और सुरक्षित परिस्थितियों में विस्फोटित करना। इसका उद्देश्य खतरे को खत्म करना या पुराने और असुरक्षित गोला-बारूद का सुरक्षित निपटान करना होता है।

यह काम आमतौर पर बम डिस्पोजल टीमें, सैन्य इंजीनियर और एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल (ईओडी) विशेषज्ञ करते हैं। अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस (यूएक्सओ) जैसे दशकों पुराने बम, शेल या मोर्टार राउंड, जो कभी नहीं फटे, अक्सर निर्माण या खुदाई के दौरान खतरनाक बन जाते हैं। भारत में भी ऐसे कई अभियान हो चुके हैं। साल 2021 में तमिलनाडु के गुम्मीडिपूंडी में ऑपरेशन तिरुवल्लुर के दौरान करीब 10 टन अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस का निपटान किया गया। 2024 में त्रिपुरा में 1971 युद्ध के मोर्टार बम और पश्चिम बंगाल में द्वितीय विश्व युद्ध का बम भी इसी तरीके से नष्ट किया गया।