Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिका: मियामी के पास भीषण हेलीकॉप्टर हादसा, एक व्यक्ति की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Thu, 05 Nov 2026 07:48 AM (IST)

फ्लोरिडा के मियामी के पास बिस्केन बे में बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति ...और पढ़ें

अमेरिका: मियामी के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना, एक की मौत

अमेरिका: मियामी के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना, एक की मौत

HighLights

  1. हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में जा गिरा

  2. अधिकारियों ने अभी यात्रियों की पहचान नहीं बताई है

डिजिटल डेस्क, मियामी। फ्लोरिडा के मियामी के पास बिस्केन बे में बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मियामी-डेड शेरिफ ऑफिस के अनुसार, रॉबिन्सन आर44 II हेलीकॉप्टर सुबह देर से बिल बैग्स स्टेट पार्क के पास की बिस्केन के पास पानी में जा गिरा। यह हेलीकॉप्टर पानी पर नावों की फिल्मांकन के लिए उड़ा था।

शेरिफ रोजी कोर्डेरो-स्टुट्ज ने बताया कि दोनों घायलों को पास के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर लेकिन स्थिर हालत में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान में स्थानीय एजेंसियों के साथ अमेरिकी कोस्ट गार्ड और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की टीमें शामिल रहीं।

समुद्री गश्ती दल के मौके पर पहुंचने पर एक स्थानीय व्यक्ति घायल की मदद कर रहा था। फायरफाइटर्स ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच सका। बाकी दो लोगों को बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों ने बचाकर अस्पताल भेजा।

दुर्घटना का कारण अभी जांच के अधीन है। दक्षिण फ्लोरिडा में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम की भूमिका साफ नहीं है। हेलीकॉप्टर पानी में उल्टा पाया गया, जिसके लैंडिंग स्किड्स पर पीले इमरजेंसी फ्लोट्स लगे थे।

अधिकारियों ने अभी यात्रियों की पहचान नहीं बताई है। परिवारों को सूचित करने की प्रक्रिया चल रही है।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।