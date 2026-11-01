हैलोवीन क्वीन हाइडी क्लम ने शेयर किया अपना 2026 का अनोखा कॉस्ट्यूम, 'कटे हुए हाथ' वाले लुक से सबको चौंकाया

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। 'हैलोवीन की रानी' के नाम से मशहूर सुपरमॉडल हाइडी क्लम ने इस साल न्यूयॉर्क शहर में अपनी प्रसिद्ध हैलोवीन पार्टी की 25वीं सालगिरह मनाई।

हर साल अपने अनोखे और शानदार अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली क्लम ने इस बार कुछ ऐसा किया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस बार वे एक कटे हुए हाथ के रूप में रेड कार्पेट पर उतरीं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

खतरनाक ट्रक से उतरीं 'हैलोवीन क्वीन' हाइडी क्लम एक ऐसे ट्रक से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं, जिस पर लाल रंग से डेंजर लिखा हुआ था। पीले रंग का हैजमैट सूट पहने कलाकारों ने उन्हें ट्रक से उतरने में मदद की। उनके इस अनोखे कॉस्ट्यूम में खून से सनी कलाई और हाथ के बीचों-बीच उनका चेहरा नजर आ रहा था।

खास बात यह थी कि कटे हुए हाथ की उंगलियों में अंगूठियां थीं और नाखूनों पर एकदम ताजा मैनीक्योर किया हुआ था। उन्होंने बताया कि यह उनके अपने ही हाथ का बेहद बारीकी से तैयार किया गया रूप है। हालांकि, इस बार उनके पति टॉम कौलिट्ज़ उनके साथ नजर नहीं आए।

स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप का कमाल यह पार्टी मॉक्सी ईस्ट विलेज के कैथेड्रल रेस्टोरेंट में आयोजित की गई थी। हाइडी क्लम अपने इन अद्भुत कॉस्ट्यूम्स के लिए स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप डिजाइनर माइक मैरिनो के साथ काम करती हैं। मैरिनो ने बताया कि इस साल का कॉस्ट्यूम उनके अब तक के सबसे जटिल प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसे तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी।