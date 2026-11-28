हैकर्स अमेरिका पर लगातार कर रहे साइबर अटैक, अब अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख क्लाउड सिस्टम में लगाई सेंध
अमेरिकी वायुसेना ने रॉयटर को दिए बयान में कहा कि हम विशिष्ट नेटवर्क और सिस्टम की सुरक्षा स्थिति, कमजोरियों या परिचालन स्थिति पर टिप्पणी नहीं करते। हम विभाग की जानकारी, सिस्टम और मिशन क्षमताओं की सुरक्षा के लिए लगातार सावधानी बरतते हैं।
HighLights
हैकर्स ने अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म ‘क्लाउड वन’ में सेंध लगाई
साइबर अटैक के बाद पहले से चल रहे ऐप्लिकेशन के अपडेट ब्लॉक कर दिए गए
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। हैकर्स ने अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्लाउड वन में सेंध लगा ली है। रॉयटर को तीन सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस घटना से सामरिक, कार्मिक और लॉजिस्टिक्स से जुड़े संवेदनशील डेटा के खतरे में पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, पिछले लगभग एक महीने में सिस्टम अपग्रेड के दौरान यह घुसपैठ पकड़ी गई। इसकी खोज के बाद पूरे प्लेटफॉर्म में व्यवधान पैदा हो गया है। रॉयटर अभी यह स्थापित नहीं कर सका कि हैकर्स कौन थे, घुसपैठ का पूरा दायरा क्या था और कोई डेटा चोरी हुआ या नहीं।
अमेरिकी वायुसेना ने रॉयटर को दिए बयान में कहा कि हम विशिष्ट नेटवर्क और सिस्टम की सुरक्षा स्थिति, कमजोरियों या परिचालन स्थिति पर टिप्पणी नहीं करते। हम विभाग की जानकारी, सिस्टम और मिशन क्षमताओं की सुरक्षा के लिए लगातार सावधानी बरतते हैं।
क्लाउड वन क्या है?
2017 में शुरू हुआ क्लाउड वन वायुसेना की आईटी जरूरतों के लिए एक वन-स्टॉप शॉप के रूप में बनाया गया था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ओरेकल और अल्फाबेट के संसाधन शामिल हैं। यह दर्जनों ऐप्लिकेशन चलाता है, जिनमें कार्मिक डेटा, वेतन, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस शामिल हैं।
इसमें एयर फोर्स का क्लाउड-बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है, जो उत्तरी अमेरिका से एयर डिफेंस रडार और अन्य डेटा एकत्र करता है। थिएटर इंटीग्रेटेड कॉम्बैट म्यूनिशंस सिस्टम दुनिया भर में 200 से अधिक स्थानों पर बम और मिसाइलों को ट्रैक करता है।
यह अमेरिकी सैन्य के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। एक सूत्र ने कहा कि यहां सेंध लगना बड़ी बात है।
क्या व्यवधान हुए?
- बैक-ऑफिस ऐप्लिकेशन को क्लाउड वन पर माइग्रेट करने का काम रोक दिया गया।
- पहले से चल रहे ऐप्लिकेशन के अपडेट ब्लॉक कर दिए गए।
- कुछ यूजर्स के एडमिन अधिकार छीन लिए गए।
- एक सूत्र के अनुसार, हैकर्स ने सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाकर कंट्रोल प्लेन तक पहुंच बनाई। कंट्रोल प्लेन को यूनिवर्सल रिमोट की तरह बताया गया, जिससे सैद्धांतिक रूप से विमानों की स्थिति या स्पेयर पार्ट्स की आवाजाही भी चेक की जा सकती थी। हालांकि, इस मामले में हैकर्स ने ऐसा किया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
जांच के लिए अमेरिकी सैन्य की साइबर कमांड को भी बुलाया गया है। यह घटना अमेरिका में हालिया कई साइबर हमलों के बीच आई है, जिसमें एफबीआई, पेंटागन, होमलैंड सिक्योरिटी और ट्रेजरी विभाग से जुड़े मामले शामिल हैं।
(सोर्स- रॉयटर)
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