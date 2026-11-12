अमेरिकी कांग्रेस में पेश होंगे एनवीडिया के पूर्व सीईओ हुआंग, रिपब्लिकन सांसद बोले- उनसे कई गंभीर सवाल पूछने हैं

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया के संस्थापक और पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देने को सहमत हो गए हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सीनियर सांसदों द्वारा जबरन बुलाए जाने की धमकी के बाद हुआंग राजी हुए।

यह विकास तब हुआ जब एनवीडिया ने हाल ही में घोषणा की कि जेन्सेन हुआंग ने कंपनी के प्रेसिडेंट, चीफ एक्जीक्यूटिव और बोर्ड सदस्य पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक महिला के साथ उनके अफेयर की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया, जिस पर चीन के लिए जासूसी के संदेह जताए जा रहे थे। मास्ट ने अमेरिकी कैपिटल में पत्रकारों से कहा कि जेन्सेन और मैं एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर काफी असहमत रहे हैं, लेकिन एनवीडिया अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। मैं नहीं चाहता कि एनवीडिया को कोई नुकसान हो, लेकिन उनके पास कुछ बहुत गंभीर सवालों के जवाब देने हैं।

कब होगी गवाही? रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले शपथ लेकर गवाही देंगे। सत्र बंद दरवाजों के पीछे हो सकता है, लेकिन मास्ट ने कहा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाएगी। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के साथ चीन और इंटेलिजेंस पैनल भी शामिल होंगे। सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है।