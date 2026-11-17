डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी चिनफिंग से प्रस्तावित मुलाकात से ठीक पहले उनके प्रशासन ने चीन की एआइ क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी पहुंच पर शिकंजा कस दिया है।

अमेरिका ने सोमवार को नए निर्यात नियम जारी किए, जिनके तहत चीन की एआई कंपनियों को उन्नत अमेरिकी चिप उपलब्ध कराने वाले विदेशी डाटा सेंटरों को भी लाइसेंस लेना होगा। इसका मकसद उन रास्तों को बंद करना है, जिनके जरिये चीनी कंपनियां दूसरे देशों के डाटा सेंटरों से एनविडिया जैसी कंपनियों की उन्नत चिप का इस्तेमाल कर अपने एआई मॉडल तैयार कर रही हैं।

क्या है नया नियम? नए नियम के तहत चीन में मुख्यालय वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने वाले विदेशी डाटा सेंटरों को सेवा जारी रखने के लिए 90 दिनों के भीतर अमेरिकी निर्यात लाइसेंस लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर भविष्य में निर्यात प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील की कंपनियों को भी उन्नत एआई चिप के निर्यात के लिए अमेरिकी लाइसेंस लेना होगा।

अमेरिकी प्रशासन ने इन पांच देशों को चिप की अवैध रूप से चीन तक पहुंच की सामान्य से अधिक आशंका वाला बताया है। नए प्रतिबंध ऐसे समय आए हैं, जब अमेरिकी वाणिज्य विभाग पर चीन को उन्नत तकनीक की पहुंच रोकने में ढिलाई बरतने के आरोप लग रहे हैं। खबरें आई थीं कि विभाग ने एनविडिया की उन्नत एआई चिप की चीन में तस्करी और विदेशी डाटा सेंटरों के जरिये प्रतिबंधों से बचने के मामलों को रोकने में पर्याप्त सख्ती नहीं दिखाई।

हवार्ड लटकिन भी घेरे में इस विवाद के केंद्र में वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक भी हैं। वह ट्रंप के साथ एशिया दौरे पर जा रहे हैं। उन पर निर्यात नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने को लेकर दबाव बढ़ा है।