'जन्म से खामोश, लेकिन हथियारों का जुनून', ट्रंप पर गोली चलाने वाले आरोपी का हैरान करने वाला सच

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। साल 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के बारे में FBI के हाल ही में जारी इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स में एक नई जानकारी सामने आई है।

मैथ्यू क्रूक्स वही 20 साल का बंदूकधारी था जिसने जुलाई 2024 में एक कैंपेन रैली के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी।

बचपन में काफी शांत था क्रूक्स

क्रूक्स के पिता मैथ्यू ने जांचकर्ताओं को बताया कि उनका बेटा बचपन से ही बहुत शांत रहता था। FBI के मुताबिक उन्होंने कहा, 'जब थॉमस पैदा हुआ तो वह रोया नहीं था और तब से ही वह हमेशा शांत रहता था।'

क्रूक्स के पिता मैथ्यू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पिता-बेटे का रिश्ता कभी बहुत गहरा नहीं रहा। क्रूक्स बहुत कम ही अपनी भावनाएं जाहिर करता था, वह शायद ही कभी हंसता था और उसे समझना मुश्किल था। मैथ्यू ने बताया कि हाई-स्कूल के दिनों में क्रूक्स और भी ज़्यादा शांत और रिजर्व्ड हो गया था और उसे टीचर्स से बातचीत करने में भी दिक्कत होने लगी थी। क्रूक्स ने पहले भी कई बार की थी अजीब हरकत क्रूक्स के पिता ने उसके बचपन की ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिसमें उसने काफी अजीब व्यवहार किया था। इन घटनाओं में एक घटना वो भी शामिल है जिसमें क्रूक्स ने बोरियत के चलते अपने स्कूल की डेस्क को नुकसान पहुँचाया था।

इस घटना के पीछे उसका मकसद सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। क्रूक्स के मिडल स्कूल तक पहुंचते-पहुंचते उसके माता पिता को शक होने लगा कि उसे ADHD है और वे क्रूक्स के दोस्तों को लेकर चिंतित थे। मैथ्यू ने क्रूक्स के बचपन की बातों को याद करते हुए बताया कि क्रूक्स अक्सर खुद से बाते करता था और बड़े होने पर ये हरकत और ज्यादा साफ दिखने लगी। क्रूक्स के पिता ने बताया कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था।

सेना में शामिल होना चाहता था क्रूक्स मैथ्यू ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि क्रूक्स ने कई तरह के करियर में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन किसी एक के प्रति समर्पित नहीं था। एक समय में उसने सेना में शामिल होने और न्यूक्लियर पनडुब्बियों पर काम करने के बारे में भी सोचा था।

हथियारों में थी क्रूक्स की दिलचस्पी मैथ्यू ने बताया कि किशोरावस्था में क्रूक्स को बंदूकों में दिलचस्पी हुई और कोविड-19 महामारी के दौरान उसने गन क्लब जाना शुरू किया। हालांकि शुरू में उसके पिता को लगता था कि उसका निशाना अच्छा नहीं है लेकिन कई साल की प्रैक्टिस के बाद क्रूक्स एक कुशल निशानेबाज बन गया और उसने लंबी दूरी की शूटिंग के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया।

उसके पिता ने बताया कि वो ये भी जानना चाहता था कि बेसिक साइट्स का इस्तेमाल करके वह कितनी दूर तक निशाना लगा सकता है। हथियार चलाने से उपकरण बनाने तक क्रूक्स का जुनून FBI को दिए इंटरव्यू के मुताबिक क्रूक्स को हथियारों में दिलचस्पी के साथ उपकरण बनाने और उनमें बदलाव करने में भी काफी रुचि थी। मैथ्यू ने बताया कि उसके बेटे ने एक बार कार्बन-फाइबर प्लास्टिक और घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल करके ग्लॉक 19 बनाने की कोशिश की थी ।

FBI के इंटरव्यू के मुताबिक क्रूक्स ने एक 3D प्रिंटर भी लिया और रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल करके एक गेमिंग कम्प्यूटर और एक सिक्योरिटी कैमरा भी बनाया। मैथ्यू ने FBI को दिए इंटरव्यू में बताया कि जैसे-जैसे हथियारों में क्रूक्स की दिलचस्पी बढ़ी उसने ऑनलाइन बड़ी संख्या में पार्ट्स, टू्ल्स और अन्य सामान मंगाना शुरू कर दिया।

नाम बदल कर खरीदता था उपकरण मैथ्यू ने FBI को दिए इंटरव्यू में बताया कि क्रूक्स कभी-कभी डिलवरी के लिए 'बॉब डोल' नाम का इस्तेमाल करता था। क्रूक्स नकली नाम का इस्तेमाल इसलिए करता था ताकि उसकी खरीदारी का पता लगाने या उसके अकाउंट को हैक करना मुश्किल हो जाएगा।

उसके पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन क्रूक्स नकली नामों का इस्तेमाल करता रहा। मैथ्यू ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि उनके बेटे ने उन्हें कई प्राइवेसी टूल्स के बारे में बताया था। राजनीति में क्रूक्स की थी दिलचस्पी FBI की पूछताछ में एक व्यक्ति ने बताया कि क्रूक्स को इतिहास और राजनीति में काफी दिलचस्पी थी और वह ट्रंप, जो बाइडेन और मार्को रुबियो जैसे राजनीतिक नेताओं के बारे में काफी बात करता था।

क्रूक्स के पिता ने FBI को बताया कि क्रूक्स खुद को रिपब्लिकन मानता था और कल्याणकारी कार्यक्रमों और तथाकथित वोक विचारधारा का विरोध करता था, लेकिन उसने रिपब्लिकन राजनीति को पूरी तरह कभी अपनाया नहीं था।

इसके बजाय, वह आम तौर पर सरकारी नीतियों पर चर्चा करना और राजनेताओं का मज़ाक उड़ाना पसंद करता था। क्रूक्स एक रिपब्लिकन के तौर पर रजिस्टर्ड था, हालांकि उसके पिता का मानना था कि ऐसा कुछ हद तक उनकी अपनी राजनीतिक संबद्धता की वजह से था।

2024 में डोनल्ड ट्रंप पर किया था हमला 13 जुलाई 2024 को एक कैंपेन रैली के दौरान क्रूक्स ने तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप पर गोली चलाकर उनकी हत्या की कोशिश की थी। घटना में डोनल्ड ट्रंप बाल-बाल बच गए थे।

गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी, लेकिन रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अन्य दो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि घटना के कुछ ही सेकेंड बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने क्रूक्स को मार गिराया।