अमेरिका: बोइंग 737 MAX 10 में बग सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं, FAA ने सॉफ्टवेयर को दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी विमानन नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने बोइंग 737 मैक्स के फ्लाइट कंप्यूटरों को प्रभावित करने वाली सॉफ्टवेयर समस्या को मंजूरी दे दी है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि इस तकनीकी खामी से विमान की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से बोइंग के सबसे बड़े मैक्स मॉडल '737 मैक्स 10' के सर्टिफिकेशन का रास्ता साफ हो गया है, जो कई सालों से देरी का सामना कर रहा था। सुरक्षा पैनल ने क्या कहा? एफएए के करेक्टिव एक्शन रिव्यू बोर्ड ने इस सॉफ्टवेयर मुद्दे की जांच के लिए 1 अक्टूबर को सिएटल में एक समीक्षा बैठक की थी। नियामक ने बताया कि विशेषज्ञों के पैनल ने पाया कि यदि लैंडिंग के समय यह समस्या आती भी है, तब भी विमान पर पायलटों का पूरा नियंत्रण बना रहेगा और उन्हें स्पष्ट चेतावनी संकेत मिलेंगे।

हालांकि, किसी असामान्य लैंडिंग स्थिति या गो-अराउंड यानी लैंडिंग रोककर विमान को दोबारा ऊपर ले जाने के दौरान समस्या ऑटोमेटेड फ्लाइट गाइडेंस को रोक सकती है, जिससे पायलटों का कार्यभार थोड़ा बढ़ सकता है। कनाडाई एयरलाइन वेस्टजेट ने पहली बार पकड़ी थी खामी इस सॉफ्टवेयर समस्या का पता सबसे पहले कनाडा की एयरलाइन वेस्टजेट ने लगभग दो साल पहले एक परीक्षण उड़ान के दौरान लगाया था। परीक्षण के दौरान विमान का वर्टिकल नेविगेशन मोड, जो विमान के लंबवत उड़ान पथ को स्वचालित रखने में मदद करता है, अचानक बंद हो गया था।

वेस्टजेट ने अपने आंतरिक मेमो में कहा कि सामान्य उड़ानों के दौरान ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, क्योंकि यह स्थिति केवल कुछ बेहद खास और दुर्लभ परिस्थितियों के मेल से ही उत्पन्न होती है। बोइंग को सर्टिफिकेशन की उम्मीद बोइंग ने कहा है कि उसके इंजीनियर अगले सॉफ्टवेयर अपडेट पर काम कर रहे हैं और वे एयरलाइंस के साथ मिलकर ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं जिससे पायलट जरूरत पड़ने पर वर्टिकल नेविगेशन को दोबारा चालू कर सकें।