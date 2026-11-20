दुनिया के सबसे घातक F-22 रैप्टर को चाहिए 1990 के जमाने का मेमोरी कार्ड, अमेरिका ने निकाला टेंडर
अमेरिकी वायु सेना के अत्याधुनिक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान को 1990 के दशक के 256 MB मेमोरी कार्ड की तलाश है।
HighLights
F-22 रैप्टर को 1990 के दशक के 256 MB मेमोरी कार्ड चाहिए।
वायु सेना ने 'माइक्रो-डेटा ट्रांसफर कार्ट्रिज' के लिए नोटिस जारी किया।
पुराने एवियोनिक्स से संगतता के कारण आधुनिक अपग्रेड मुश्किल।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी वायु सेना का F-22 रैप्टर दुनिया के सबसे उन्नत और घातक स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में गिना जाता है।
दुश्मन के रडार को चकमा देने और आधुनिक युद्ध तकनीकों के दम पर आसमान में अपना दबदबा कायम रखने वाले इस हाई-टेक विमान की एक जरूरत बेहद हैरान करने वाली है।
अमेरिकी वायु सेना को इस फाइटर जेट के लिए ऐसे मेमोरी कार्ड की तलाश है, जो 1990 के दशक की तकनीक पर आधारित हों और जिनकी स्टोरेज क्षमता कम से कम 256 MB हो।
वायु सेना ने खरीद नोटिस जारी किया
अमेरिकी वायु सेना विभाग की ओर से 16 नवंबर को एक खरीद नोटिस जारी किया गया है। F-22 डिवीजन की आधुनिकीकरण शाखा द्वारा की जा रही इस मार्केट रिसर्च प्रक्रिया का उद्देश्य विमान के 'नेक्स्ट-जेनरेशन' माइक्रो-डेटा ट्रांसफर कार्ट्रिज (mDTC) सिस्टम के लिए फ्लैश-स्टोरेज कार्ड सप्लायर्स की पहचान करना है।
इस जरुरत में 'PC स्टैंडर्ड 95 टाइप II फ्लैश ATA' कार्ड और कॉम्पैक्टफ्लैश कार्ड शामिल हैं, जिनके साथ जरूरी एडेप्टर भी होने चाहिए। इन सभी कार्डों में कम से कम 256 MB स्टोरेज होनी चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ये कार्ड सरकारी उपकरणों के ज़रिए डेटा पढ़ने और लिखने में सक्षम होने चाहिए।
F-22 डिवीजन की आधुनिकीकरण शाखा द्वारा जारी किया गया यह नोटिस, संभावित आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स) की पहचान करने के लिए एक तरह की मार्केट रिसर्च है।
फ्लैश स्टोरेज क्या है और F-22 में इसका क्या काम है?
फ्लैश स्टोरेज एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जो पावर बंद होने पर भी जानकारी को सुरक्षित रखती है। RAM के विपरीत जो कंप्यूटर चलने के दौरान केवल कुछ समय के लिए डेटा रखती है।
फ्लैश स्टोरेज जानकारी को भविष्य में इस्तेमाल के लिए बचाकर रखती है। यह आमतौर पर USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD) में पाई जाती है।
अमेरिकी वायु सेना द्वारा बताए गए फॉर्मेट में से एक, 'कॉम्पैक्टफ्लैश' है। यह एक रिमूवेबल (निकालने योग्य) फ्लैश-स्टोरेज फॉर्मेट है, जिसे 1994 में पेश किया गया था। दूसरा विकल्प, 'PC स्टैंडर्ड 95 टाइप II फ्लैश ATA' कार्ड है, जो पुराने 'PC कार्ड' स्टोरेज सिस्टम से जुड़ा है।
F-22 में, ये स्टोरेज कार्ड इसके 'माइक्रो-डेटा ट्रांसफर कार्ट्रिज' (mDTC) सिस्टम के लिए मांगे जा रहे हैं। डेटा-ट्रांसफर कार्ट्रिज का मुख्य काम ज़मीन पर मौजूद उपकरणों और विमान के अपने सिस्टम के बीच जानकारी का आदान-प्रदान करना है।
आखिर आधुनिक फाइटर जेट में पुरानी तकनीक क्यों?
आज के दौर में जब टेराबाइट (TB) स्टोरेज आम बात हो गई है, तब अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में 1990 के दशक के मेमोरी कार्ड की मांग कई सवाल खड़े करती है।
किसी भी नए या अधिक क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस को सीधे विमान में नहीं लगाया जा सकता। नए उपकरण को विमान के मौजूदा पुराने इंटरफेस और सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाना जरूरी होता है।
अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और रक्षा विभाग के मुताबिक, विमान के किसी पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम (एवियोनिक्स) को बदलने की प्रक्रिया बेहद जटिल है।
इसके लिए पूरे हार्डवेयर को फिर से डिजाइन करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर को दोबारा प्रमाणित (री-सर्टिफाई) कराना होता है, जिसमें काफी समय और पैसा खर्च होता है।
किसी भी तकनीकी बदलाव के दौरान यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि विमान हर स्थिति में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित बना रहे।
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