डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी वायु सेना का F-22 रैप्टर दुनिया के सबसे उन्नत और घातक स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में गिना जाता है।

दुश्मन के रडार को चकमा देने और आधुनिक युद्ध तकनीकों के दम पर आसमान में अपना दबदबा कायम रखने वाले इस हाई-टेक विमान की एक जरूरत बेहद हैरान करने वाली है।

अमेरिकी वायु सेना को इस फाइटर जेट के लिए ऐसे मेमोरी कार्ड की तलाश है, जो 1990 के दशक की तकनीक पर आधारित हों और जिनकी स्टोरेज क्षमता कम से कम 256 MB हो।

वायु सेना ने खरीद नोटिस जारी किया

अमेरिकी वायु सेना विभाग की ओर से 16 नवंबर को एक खरीद नोटिस जारी किया गया है। F-22 डिवीजन की आधुनिकीकरण शाखा द्वारा की जा रही इस मार्केट रिसर्च प्रक्रिया का उद्देश्य विमान के 'नेक्स्ट-जेनरेशन' माइक्रो-डेटा ट्रांसफर कार्ट्रिज (mDTC) सिस्टम के लिए फ्लैश-स्टोरेज कार्ड सप्लायर्स की पहचान करना है।

इस जरुरत में 'PC स्टैंडर्ड 95 टाइप II फ्लैश ATA' कार्ड और कॉम्पैक्टफ्लैश कार्ड शामिल हैं, जिनके साथ जरूरी एडेप्टर भी होने चाहिए। इन सभी कार्डों में कम से कम 256 MB स्टोरेज होनी चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ये कार्ड सरकारी उपकरणों के ज़रिए डेटा पढ़ने और लिखने में सक्षम होने चाहिए।

F-22 डिवीजन की आधुनिकीकरण शाखा द्वारा जारी किया गया यह नोटिस, संभावित आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स) की पहचान करने के लिए एक तरह की मार्केट रिसर्च है। फ्लैश स्टोरेज क्या है और F-22 में इसका क्या काम है? फ्लैश स्टोरेज एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जो पावर बंद होने पर भी जानकारी को सुरक्षित रखती है। RAM के विपरीत जो कंप्यूटर चलने के दौरान केवल कुछ समय के लिए डेटा रखती है।

फ्लैश स्टोरेज जानकारी को भविष्य में इस्तेमाल के लिए बचाकर रखती है। यह आमतौर पर USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD) में पाई जाती है। अमेरिकी वायु सेना द्वारा बताए गए फॉर्मेट में से एक, 'कॉम्पैक्टफ्लैश' है। यह एक रिमूवेबल (निकालने योग्य) फ्लैश-स्टोरेज फॉर्मेट है, जिसे 1994 में पेश किया गया था। दूसरा विकल्प, 'PC स्टैंडर्ड 95 टाइप II फ्लैश ATA' कार्ड है, जो पुराने 'PC कार्ड' स्टोरेज सिस्टम से जुड़ा है।