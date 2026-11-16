जब जहाज से पहली बार उड़ा विमान, समुद्र में खुला एविएशन का नया दौर

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। क्या आप जानते हैं कि समु्द्री जहाज से पहली बार किसी जहाज है उड़ान कब भरी थी, जिसने समुद्री एविएशन के दौर की शुरुआत की। अमेरिकी पायलट यूजीन एली ने एक ऐसा प्रयोग किया, जिसने समुद्र में भी विमानों के इस्तेमाल की राह खोल दी।

14 नवंबर 1910 को उन्होंने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस बर्मिंघम पर बने लकड़ी के प्लेटफॉर्म से कर्टिस पुशर बाइप्लेन उड़ाया। यह पहली बार था, जब किसी विमान ने जहाज पर बने प्लेटफॉर्म से उड़ान भरी थी। उस समय बर्मिंघम अमेरिका के वर्जीनिया स्थित हैम्पटन रोड्स में खड़ा था।

जहाज के आगे बने करीब 83 फीट लंबे ढलानदार प्लेटफॉर्म से विमान ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन किनारा पार करते ही नीचे की ओर झुक गया। उसके पहिए पानी से टकराए और प्रोपेलर को भी नुकसान पहुंचा। उड़ान के बाद लैंडिंग का प्रयोग पहली उड़ान के करीब दो महीने बाद, 18 जनवरी 1911 को एली ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में खड़े युद्धपोत यूएसएस पेनसिल्वेनिया पर विमान उतारा जहाज पर लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिस पर रस्सियों और रेत से भरे बोरों की मदद से विमान को रोकने की व्यवस्था थी।